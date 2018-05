La segreteria della sezione PCI Lucca e Valdiserchio: vile attacco di matrice squadrista

lunedì, 7 maggio 2018, 18:46

La segreteria della sezione PCI Lucca e Valdiserchio esprime il proprio sdegno per il vile attacco di matrice squadrista avvenuto nelle sere scorse a Lucca a danno di alcuni giovani militanti antifascisti. La città di Lucca purtroppo non è nuova a episodi del genere. Occorre innalzare il livello di attenzione delle autorità e delle Istituzioni democratiche; bisogna isolare le frange violente, neo fasciste ed antidemocratiche. Esprimiamo la nostra solidarietà ai tre aggrediti, "colpevoli" solo di una militanza a sinistra e di voler portare anche nel mondo dei giovani e dello sport popolare i valori dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'uguaglianza, contro ogni forma di discriminazione. Facciamo sentire la nostra vicinanza a tutti quei giovani che, anche a Lucca, stanno trovando nuova forza per impegnarsi in una militanza politica e sociale, per rivendicare i diritti civili e costituzionali, per realizzare un mondo migliore, battendosi contro l'ingiustizia, la diseguaglianza e l'imbarbarimento di una società basata solo sul profitto.