Lucca, opportunità di lavoro nel settore assicurativo

venerdì, 18 maggio 2018, 11:18

Generali Italia, Agenzia di Lucca Viale Castracani, seleziona giovani intraprendenti e dinamici da inserire nella propria rete commerciale. La figura ricercata riguarda un neolaureato in materie giuridico-economiche o in ingegneria gestionale o informatica. Tra le caratteristiche richieste: facilità nell'instaurare relazioni, buona dialettica e capacità di sintesi, dedizione all'ascolto, buona empatia e forte desiderio di crescita professionale oltre a capacità di vendita, buona conoscenza di strumenti informatici, possesso della patente B e in possesso di auto. Generali Italia – Agenzia di Lucca Viale Castracani offre: un periodo iniziale di prova per misurarsi con il lavoro, un corso di formazione di 60 ore a carico dell'azienda per apprendere le basi della professione di consulente assicurativo necessario per l'iscrizione nell'apposito registro, l'affiancamento di un tutor, prospettiva di crescita nel tempo fino alla gestione autonoma del portafoglio clienti, un trattamento economico formato da una parte fissa più una variabile commisurata agli obiettivi raggiunti. Chi fosse interessato può inviare la candidatura a servizioclienti@cleliaconsulting.it.