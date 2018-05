M5S in piazza per presentare il contratto con la Lega

Altre notizie brevi

sabato, 19 maggio 2018, 09:59

Lunedì 21 maggio alle 17 si concluderà il ciclo "Pomeriggi in Biblioteca" con la presentazione del libro La Staffetta delle Valli di Patrizia Marzocchi, un libro per ragazzi sulla Resistenza, un quadro di vita vissuta al tempo della seconda guerra mondiale, visto attraverso gli occhi della giovane protagonista Rosa, che...

sabato, 19 maggio 2018, 08:46

Quadri di Antonio Possenti in esposizione, proiezione di filmati, presentazione di una borsa di studio universitaria: questo e molto altro ancora in un’unica serata, aperta a tutta la cittadinanza, per celebrare i 125 anni della Croce Verde a Lucca.

sabato, 19 maggio 2018, 00:08

Il MoVimento 5 Stelle a gran voce, da tutti i suoi livelli istituzionali invita i cittadini ai banchetti di sabato e domenica a Lucca in Piazza S. Frediano dalle 15 alle 18."Presenteremo il contratto stipulato tra il M5S e la Lega per il governo del cambiamento.

venerdì, 18 maggio 2018, 19:37

Torna il grande basket al femminile al PalaTagliate di Lucca.

venerdì, 18 maggio 2018, 17:46

Martedì 22 maggio alle ore 21 alla scuola primaria di Gragnano è in programma un'assemblea pubblica sul tema della sicurezza del territorio rivolta ai cittadini di Gragnano e San Martino in Colle. Parteciperanno l'assessore alla sicurezza urbana Lia Miccichè, la comandante della polizia municipale Debora Arrighi e rappresentanti delle varie...

venerdì, 18 maggio 2018, 15:44

Sono iniziati stamani (venerdì) alcuni lavori di manutenzione delle attrezzature ludiche in una decina di aree a verde pubblico in varie frazioni del territorio comunale per garantire maggiore decoro e sicurezza.

venerdì, 18 maggio 2018, 14:34

Quartieri Social: a San Vito e San Concordio l'amministrazione incontra cittadini e associazioni sui progetti che partiranno il prossimo autunno. Il 21 maggio incontro con le associazioni del territorio, il 23 appuntamento con gli abitanti di San Concordio e il 24 con gli abitanti di San Vito.

venerdì, 18 maggio 2018, 14:22

Martedì 22 maggio, alle ore 12 al Centro studi Luigi Boccherini (Casermetta San Colombano – mura urbane), si terrà la presentazione della quarta edizione dell'Omaggio a Luigi Boccherini, che si svolgerà domenica 27 maggio 2018, in occasione della ricorrenza della morte del compositore.

venerdì, 18 maggio 2018, 14:21

A seguito della chiusura al transito veicolare di via S. Nicolao Sistema Ambiente comunica che "nel tratto compreso tra via della Fratta e via S. Croce dal giorno 21 maggio al giorno 23 maggio compresi, si chiede la collaborazione degli utenti interessati da detta chiusura affinché espongano i rifiuti nelle...

venerdì, 18 maggio 2018, 13:27

Sabato 19 maggio alle ore 16.30 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia Elena Cicalini presenterà il proprio libro "I giorni della fenice" (edizioni Scatole parlanti). A dialogare con l'autrice sarà Maria Teresa Leone. Come scrive Vincenza fava nella prefazione del libro “Elena Cicalini riesce a cogliere i propri stati...