Marra (3Generazioni): "Parcheggi stazione: dischi orari e multe ai pendolari lucchesi. Quale è la logica?"

mercoledì, 16 maggio 2018, 09:06

Felice Marra di 3Generazioni interviene in merito all'accessibilità dei parcheggi pubblici da parte dei pendolari in via Nottolini, dietro la stazione di Lucca. "In questi giorni - spiega -diversi cittadini lucchesi che sono pendolari per motivi di lavoro e di studio si sono lamentati per una serie di multe ricevute a causa dei dischi orari ( massimo un'ora di parcheggio) posti lungo i parcheggi pubblici di via Nottolini dietro la Stazione di Lucca. L'accessibilità a tali parcheggi risulta invece essenziale in quanto in prossimità della stazione esiste una carenza di parcheggi pubblici. Sarebbe ingiusto mettere a disagio tanti cittadini lucchesi che per motivi di lavoro e di studio devono recarsi in treno fuori Lucca con un estremo disagio nel trovare un parcheggio anche nelle prime ore del mattino".



"Chiediamo all'amministrazione comunale di questa città - conclude - quale sia stata la logica per cui è stato deciso di prevedere i dischi orari in via Nottolini restringendo di fatto al minimo la possibilità di parcheggi pubblici nell'area dietro la stazione che risultano invece necessari ai lavoratori lucchesi. Per questo chiediamo un intervento all'amministrazione di Lucca al fine di rimuovere al più presto tali dischi orari e garantire una adeguata zona di parcheggio pubblico ai cittadini e studenti lucchesi che sono pendolari".