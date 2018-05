"Morti e incidenti sul lavoro: la strage continua anche in Toscana"

"In Toscana - è scritto in una nota a firma Cub Trasporti Lucca - oggi gli ennesimi incidenti sul lavoro ; un operaio è morto schiacciato sotto un pala meccanica mentre lavorava nella cava Fiordichiara B, nel bacino di Fantiscritti a Carrara, a Lucca, un in un cantiere edile a Santa Maria del Giudice, in località Sargenti un operaio , caduto da 3 metri di altezza, è stato ricoverato in gravi condizioni in Ospedale. Sono decine ormai i morti e i gravi infortunati, con lesioni permanenti, solo negli ultimi anni nelle cave di Carrara. Gli inquirenti hanno avviato le indagini, individueranno eventuali responsabilità, si farà un processo che durerà anni e alla fine potrebbero anche esserci condanne e risarcimenti ma il problema è ben altro. I processi non restituiranno alle famiglie i lavoratori uccisi, le cure prestate agli infortuni non cancelleranno lesioni e danni permanenti".

"Un elevato numero di infortuni e di morti - proseguono i sindacalisti di Cub Trasporti Lucca Giovanni Regali

e Sgb Federico Giusti - dimostra che dentro le cave non si lavora in sicurezza, le autorità intervengono con quella ritualità che non riesce a cambiare le cose, il modo di lavorare. Poteri ed interessi economici troppo forti per essere fermati, non importa che l'estrattivismo spinto alle estreme conseguenze stia creando danni irreversibili all'ambiente, non importa che le condizioni di lavoro disumane determinino condizioni ormai permanenti di insicurezza che minacciano la salute, la sicurezza e la vita di tanti cavatori. Cambiare registro è necessario, chi non rispetta le normative e detta condizioni di lavoro all'insegna del massimo profitto e della insicurezza è responsabile di questa strage al pari delle Istituzioni che non si avvalgono di tutti i poteri per fermare la mattanza dei lavoratori. Non vogliamo interventi formali e rituali, il recente passato dimostra che gli interventi fatti si sono dimostrati inadeguati e a distanza di anni il numero degli infortuni e dei morti aumenta sempre più. Basta morti e devastazioni ambientali in nome del profitto. La nostra sicurezza, la nostra salute non sono variabili dipendenti dai profitti".