Mostra di pittura di Claudio Spinelli in via Calderia

martedì, 1 maggio 2018, 15:19

Inaugura domenica dalle ore 16.30 alle 20.30 la mostra di pittura scultura e ceramica "Arte in cantiere" in via della Fratta, 3 nel centro storico, in un locale chiuso da anni. Saranno presenti gli artisti Francesco Fella, Fabrizio Basrotti, Giuliana Buonamici, Simone Chelini, Rimone Romani e Maria Guida.

martedì, 1 maggio 2018, 08:52

Tra le più attese iniziative wellness aperte a tutti torna il prossimo giovedì 3 maggio la quarta edizione della Ego Slow Roll.

lunedì, 30 aprile 2018, 19:28

Sabato 5 maggio, in occasione della Manifestazione Lucca Classica, il Liceo Musicale di Lucca si presenterà al pubblico con interventi musicali dei propri allievi.

lunedì, 30 aprile 2018, 16:07

Prosegue il ciclo di incontri "Faccia a faccia col sindaco". Mercoledì 2 maggio alle ore 21 nella sede dei Donatori di sangue di Colle di Compito il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà la popolazione per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione nonché per...

lunedì, 30 aprile 2018, 13:24

Giovedì 3 maggio alle ore 21 nella scuola elementare di Sant’Alessio si terrà l'assemblea pubblica organizzata da Geal Spa e dal comune di Lucca. L’incontro, a cui è invitata a partecipare la cittadinanza, sarà utile per presentare i lavori di estensione della rete fognaria che interesseranno la via di Sant'Alessio...

lunedì, 30 aprile 2018, 13:23

Giovedì 3 maggio alle ore 17.30 nella sala del consiglio comunale di Capannori è in programma la conferenza 'Gli inganni della finanza e l'attuazione della Costituzione' con Mauro Scardovelli formatore, giurista e psicoterapeuta e Paolo Maddalena, giurista e magistrato.

lunedì, 30 aprile 2018, 12:12

Mercoledì 2 maggio alle ore 21 alla sala Parrocchiale di Guamo in via Nuova è in programma la proiezione del film 'E ora dove andiamo? (Francia, Libano, Egitto, Italia, 2011) di Nadine Labaki, promossa dall'Osservatorio per la pace di Capannori in collaborazione con il Comune.

lunedì, 30 aprile 2018, 10:15

Verrà presentato sabato 5 maggio alle ore 17 presso il Museo della Zecca nel baluardo San Donato "Lucca. Memorie, vissuti e percorsi eccentrici alla scoperta del Genius Loci" di Francesco Petrini, edito da Tralerighe libri editore.

lunedì, 30 aprile 2018, 10:06

"Siamo il primo sindacato in molte aziende ed ex aziende toscane, come quella Universitaria Pisana, Empoli, Prato, il secondo a livello regionale e il sindacato di riferimento in assoluto per quanto riguarda gli infermieri". CosìGiampaolo Giannoni, responsabile Nursind Toscana, commenta i risultati delle ultime elezioni RSU nelle aziende sanitarie regionali.

domenica, 29 aprile 2018, 22:17

L'Associazione Artistico Culturale "Laboratorio Brunier" vi attende agli eventi di maggio della manifestazione “Promenade fra Musica, Colori e Sapori" nella prestigiosa Villa Bottini di Lucca "MusicArt,per armonizzarvi con la natura attraverso le originali tele dell'artista Jitka Plchova, sarete immersi in un'atmosfera settecentesca potete visitare la Villa accompagnati da guida turistica;...