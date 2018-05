Mugnai (FI): “Il 10 giugno i nostri valori ovunque presenti e ben rappresentati”

Altre notizie brevi

sabato, 12 maggio 2018, 15:00

Dopo il risultato delle ultime elezioni politiche, viene annunciata la nascita di "Sinistra Con - Capannori": "Dopo il risultato elettorale della sinistra e dal centrosinistra alle elezioni politiche del 4 marzo - si legge in un comunicato -, sentiamo l'urgenza di mettere in campo nel territorio di Capannori una forza...

sabato, 12 maggio 2018, 14:15

Questa mattina una pattuglia dei carabinieri è intervenuta presso il negozio Oviesse nel centro storico, dove una famiglia di origine spagnola (marito, moglie e figlia di tre anni), a Lucca per motivi di turismo, era rimasta chiusa all'interno di un ascensore.

sabato, 12 maggio 2018, 13:48

La conferenza "Opere d'arte in Cattedrale: uno sguardo attraverso il restauro" in programma il 1 marzo e annullata a causa dell'allerta meteo, si terrà giovedì 17 maggio alle 16 presso il Centro Chiavi D'Oro.Descriveremo i lavori che hanno riportato la Cattedrale al suo antico splendore mostrando opere significative prima e...

sabato, 12 maggio 2018, 13:23

L'orchestra degli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri di Pesaro si è aggiudicata il primo premio assoluto nell'ambito del IV edizione del Concorso musicale nazionale Città di Porcari, riservato alle Scuole Secondarie di primo grado, organizzato dalla Fondazione Cavanis in collaborazione con l'assessorato all'Istruzione del Comune di Porcari all'auditorium "Da...

sabato, 12 maggio 2018, 13:05

Tante le iniziative in cui sarà protagonista la Toscana anche nella quarta giornata al Salone del Libro di Torino, che si chiuderà lunedì. Domenica 13 maggio saranno infatti di nuovo tredici le presentazioni ospitate nella sala incontri dello stand col Pegaso, che accoglie i visitatori con le immagini di Pinocchio,...

sabato, 12 maggio 2018, 12:35

La situazione di limbo in cui si trovano migliaia di docenti delle scuole primarie che insegnano con il diploma di scuola magistrale, a seguito della sentenza del consiglio di stato dello scorso anno, è stata affrontata dalla Conferenza delle Regioni su proposta dell'assessore toscano Cristina Grieco che coordina la commissione...

sabato, 12 maggio 2018, 09:22

Lunedì 14 maggio dalle 18 alle 19.30 presso il Bowling San Vito a Lucca si terrà un Torneo di Bowling integrato con la partecipazione degli atleti dell'asd l'Allegra Brigata con disabilità intellettiva e relazionale e gli amministratori dei due comuni di Lucca e Capannori, organizzato dal Centro Provinciale Libertas Lucca.

venerdì, 11 maggio 2018, 22:56

"In Toscana - è scritto in una nota a firma Cub Trasporti Lucca - oggi gli ennesimi incidenti sul lavoro ; un operaio è morto schiacciato sotto un pala meccanica mentre lavorava nella cava Fiordichiara B, nel bacino di Fantiscritti a Carrara, a Lucca, un in un cantiere edile a...

venerdì, 11 maggio 2018, 17:13

Domani pomeriggio Flavia Piccinni presenterà al Salone del libro di Torino il suo ultimo libro, Bellissime (Fandango Libri), al centro di una discussione parlamentare molto accesa che prossimamente diventerà un film prodotto da Fandango. L'appuntamento al Salone è alle 15.00 quando Piccinni verrà presentata dal giornalista dell'Ansa Fabrizio Cassinelli che...

venerdì, 11 maggio 2018, 17:10

E’ aperto il bando per sostenere la partecipazione dei ragazzi con disabilità alle attività estive, valido sia per quelle patrocinate dal Comune sia per quelle promosse dalle associazioni o da altri soggetti. Le famiglie interessate devono consegnare entro il 30 maggio la modulistica scaricabile dal sito www.comune.capannori.lu.it sezione “Servizi sociali”...