NUM Lucca, dibattito per il quarantennale della legge 194

giovedì, 17 maggio 2018, 10:21

Il 22 maggio ricorre il quarantennale dell' approvazione della legge 194/1978 che ha legalizzato in Italia l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG).



"Questa legge - commenta Non Una Di Meno Lucca -, alla quale le lotte del movimento femminista hanno dato un contributo fondamentale, ha affermato nel nostro paese una diversa cultura della sessualità e della maternità.

Oggi torniamo a discuterne perché, a 40 anni dalla sua entrata in vigore, la sua piena applicazione sta diventando sempre più difficile.

L'obiezione di coscienza, che doveva essere un fatto straordinario, ha ormai superato negli ospedali pubblici la percentuale del 70% con picchi in alcune regioni del Sud, dove la quasi totalità dei medici è obiettrice.

Inoltre il progressivo smantellamento dei consultori pubblici, che dovevano essere la pietra angolare della legge 194 e supportare una cultura della prevenzione a sostegno della donna, rende faticosa e a volte quasi impossibile l'interruzione di gravidanza nei termini di legge e con le tutele dell'assistenza sanitaria pubblica.

Oggi la libertà e l'autodeterminazione delle donne, le scelte sulla salute sessuale e riproduttiva, continuano a essere un terreno di scontro e sono oggetto di attacchi della destra, come dimostrano le provocazioni contro il movimento elle donne a Roma, Perugia e altre città.

Per questo il 22 maggio sarà una giornata dedicata a garantire la piena applicazione di una legge che è stata una conquista di civiltà, a riaffermare l'autodeterminazione, a rivendicare la libertà e i diritti conquistati in decenni di lotte e mobilitazioni collettive.

Per discutere di questi temi Non una di meno di Lucca, nodo della piattaforma nazionale Non Una Di Meno, ha organizzato il 19 maggio una giornata di dibattito, mostre, filmati che si terrà dalle ore 16 alle 23 presso la Casermetta San Pietro in via dei Bacchettoni. A conclusione il concerto del gruppo De' Soda Sisters".

INFO: nonunadimenolucca@gmail.com

www.faceboook.com/nonunadimenolucca/