A Saltocchio il laboratorio “Come ci sentiamo: il Tatto”

lunedì, 14 maggio 2018, 14:34

A Saltocchio, sabato 19 maggio alle ore 10, in via della Grotta si terrà un laboratorio sensoriale per bambini dal titolo: “Come ci sentiamo: il Tatto”, iniziativa organizzata dal parco cinofilo “Scanpagnando”.

Si tratta di un percorso sensoriale naturale dove mettere a confronto le nostre quattro zampe con quelle dei nostri amici con la coda e scoprire, divertendosi, affinità e differenze, sensazioni tattili, percezioni ed emozioni. Un'occasione per stimolare la fantasia dei bambini e la conoscenza del loro corpo e delle loro emozioni, per confrontarsi con l'altro, per conoscersi e rispettarsi di più, scoprendo differenze e uguaglianze con l'amico a quattro zampe. Un laboratorio adatto a bambini tra i 3 e i 10 anni. Questo evento è curato dagli educatori cinofili Silvia Saponati, Sonia Signorini e dalla guida ambientale Serena Scalici.

A causa di posti limitati telefonare per informazioni ed iscrizioni a: Silvia 348/2210317 o Sonia 347/8461602.