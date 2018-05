Montemagni (Lega): “L’agenzia delle entrate batte cassa all’ex asl 2; oltre 500 mila euro che verranno immediatamente pagati nonostante il preannunciato ricorso.”

"La scure dell'Agenzia delle Entrate-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-si abbatte, una volta tanto, non solo sui cittadini o società, ma anche su un ente pubblico." "Ci riferiamo in particolare-prosegue il Consigliere-agli oltre 500.000 euro che l'Asl Toscana Nord-Ovest dovrà necessariamente pagare vista la pressante richiesta dell'erario." "Quello che ci lascia alquanto perplessi-precisa Montemagni-è il fatto che, nonostante il preannunciato ricorso, l'Asl competente abbia deciso ugualmente di versare il maxi-obolo per evitare di sborsare ulteriori soldi nel caso di sentenza sfavorevole..." "Insomma-sottolinea l'esponente leghista- probabilmente non si è, poi, così certi di aver ragione e sembra che la Regione abbia, inoltre, prospettato di modificare l'apposita Legge per risolvere la questione." "Intanto, però-rileva la rappresentante del Carroccio-è sorta questa bega che si unisce a quelle occorse anche alle Asl di Pisa, Livorno e Viareggio, mentre Massa è tuttora sotto la lente d'ingrandimento." "Tutti soldi-conclude amaramente Elisa Montemagni-che, giocoforza, verranno, dunque, meno per alcune normali incombenze sanitarie; in sintesi, sapete chi ne risentirà? Ovviamente, tanto per cambiare, noi cittadini..."