PalP: "Solidarietà ai tre ragazzi aggrediti in centro a Lucca"

lunedì, 7 maggio 2018, 09:27

Potere al Popolo Lucca denuncia come venerdì sera (4 maggio), in pieno centro a Lucca, sette persone abbiano aggredito tre ragazzi, colpendoli con schiaffi e pugni. "La loro "colpa"? - dice PalP - Essere impegnati in una neonata società di calcio popolare, basata sui valori dell'antifascismo, che si batte contro razzismo, sessismo e ogni forma di discriminazione.

Non a caso, gli aggressori sono noti esponenti di quei gruppi neofascisti che da anni, in città, si rendono protagonisti di violenze e soprusi. Ancora una volta, dunque, abbiamo la conferma che l'estrema destra è ben lontana dall'immagine rassicurante che vorrebbe dare di sé, specie nei contesti istituzionali. Proprio per questo, è necessario denunciare pubblicamente certi episodi, vincendo il timore indotto dalle intimidazioni degli appartenenti allo squadrismo nero lucchese. Sono perciò da stimare coloro che trovano il coraggio per farlo, come i tre ragazzi aggrediti, ai quali va tutta la nostra solidarietà".