Passeggiata a Bocca di Serchio e spiaggia di Marina di Vecchiano

giovedì, 10 maggio 2018, 17:44

Domenica 13 Maggio faremo una passeggiata nei pressi della foce del fiume Serchio e lungo la vicina spiaggia, per osservare la natura in quest'area di contatto tra terra e mare, per capire come si formano le dune costiere e quali sono le peculiarità di questi ambienti così particolari. Una camminata breve, per godere della bellezza di quest'angolo del parco naturale.ci fermeremo ad una delle "oasi" di Marina di vecchiano per un break/aperitivo, prima del rientro alle auto. Orario di ritrovo 9.30 presso il parcheggio Esselunga di S.Concordio (Lucca). Rientro previsto intorno alle 13 Circa Per partecipare chiamare il 333.5399917 (Manuel)