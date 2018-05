Percorsi di aggiornamento dell’Ordine dei Medici di Lucca

martedì, 8 maggio 2018, 08:53

Due importanti appuntamenti organizzati dall’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lucca sono in programma sabato 12 maggio dalle 8.30 alle 13.30.

Il primo, che si terrà presso Sala Convegni della Croce Verde di Lucca in Viale Castruccio Castracani 468/D, proporrà un approfondimento su “Attualità in tema di terapia anticoagulante e antiaggregante piastrinica”. Diversi i relatori di prestigio che si alterneranno: Arturo Corchia, Francesco Bovenzi, Francesco Busoni, Lorenzo Conte e con la lezione magistrale del professor Franco Carmassi (4 ECM).

Il secondo, che si terrà presso Sala Convegni dell’Ordine dei Medici in Via Guinigi 40, avrà per tema “ECM. Alla ricerca del suo perché. Come trasformare l’obbligo in una opportunità professionale”. Relatore Stefano Almini (4ECM).

I dettagli dei programmi sono consultabili sul sito www.ordmedlu.it.