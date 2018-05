Presentazione della quarta edizione dell'Omaggio a Luigi Boccherini

Altre notizie brevi

venerdì, 18 maggio 2018, 17:46

Martedì 22 maggio alle ore 21 alla scuola primaria di Gragnano è in programma un'assemblea pubblica sul tema della sicurezza del territorio rivolta ai cittadini di Gragnano e San Martino in Colle. Parteciperanno l'assessore alla sicurezza urbana Lia Miccichè, la comandante della polizia municipale Debora Arrighi e rappresentanti delle varie...

venerdì, 18 maggio 2018, 15:44

Sono iniziati stamani (venerdì) alcuni lavori di manutenzione delle attrezzature ludiche in una decina di aree a verde pubblico in varie frazioni del territorio comunale per garantire maggiore decoro e sicurezza.

venerdì, 18 maggio 2018, 14:34

Quartieri Social: a San Vito e San Concordio l'amministrazione incontra cittadini e associazioni sui progetti che partiranno il prossimo autunno. Il 21 maggio incontro con le associazioni del territorio, il 23 appuntamento con gli abitanti di San Concordio e il 24 con gli abitanti di San Vito.

venerdì, 18 maggio 2018, 14:21

A seguito della chiusura al transito veicolare di via S. Nicolao Sistema Ambiente comunica che "nel tratto compreso tra via della Fratta e via S. Croce dal giorno 21 maggio al giorno 23 maggio compresi, si chiede la collaborazione degli utenti interessati da detta chiusura affinché espongano i rifiuti nelle...

venerdì, 18 maggio 2018, 13:27

Sabato 19 maggio alle ore 16.30 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia Elena Cicalini presenterà il proprio libro "I giorni della fenice" (edizioni Scatole parlanti). A dialogare con l'autrice sarà Maria Teresa Leone. Come scrive Vincenza fava nella prefazione del libro “Elena Cicalini riesce a cogliere i propri stati...

venerdì, 18 maggio 2018, 13:25

Domenica 20 maggio alle ore 21 al polo culturale Artémisia sarà messo in scena lo spettacolo "Raccolta di attimi" con Tomàs Acosta per la regia di Andrea Pasqua. L'iniziativa è promossa dall'associazione Aeliante in collaborazione con il comune di Capannori.Una luce si accende in mezzo all'immondizia, un istinto imprevedibile si...

venerdì, 18 maggio 2018, 13:04

Aprirà il 20 maggio anziché oggi (18 maggio) la Mostra fotografica-collezione bibliografica del museo botanico alla Torre Guingi. La raccolta di foto della biblioteca dell'Orto Botanico di Lucca, con immagini e disegni tratti da libri di botanica antichi e preziosi a partire dal 1584, resterà visitabile fino al 3 giugno....

venerdì, 18 maggio 2018, 13:02

L'incontro in programma giovedì 24 maggio alle 16 presso il Centro Chiavi D'Oro e sarà dedicato alle Corti Lucchesi.Tutt'oggi Lucca si caratterizza per la fitta rete stradale che collega le varie aree della città strutturate a corte.

venerdì, 18 maggio 2018, 12:46

Incontro su "La Narrativa di Paolo Buchignani" venerdì 25 maggio alle 17, presso l'Auditoriun delle Associazioni in VIa San Nicolao 81 a Lucca. L'incontro è promosso dalla Società Dante Alighieri, comitato di Lucca e dal Centro di Cultura dell'U.C. Sarà presente l'autore il prof. Palolo Buchignani e presenterà il prof.

venerdì, 18 maggio 2018, 12:20

Domani, sabato 19 maggio, alle ore 16, nell'ambito del progetto "Nati per leggere", nella biblioteca "Il Melograno" di San Leonardo in Treponzio si svolgeranno letture per bambini da 0 a 6 anni e loro familiari.La partecipazione è gratuita e non è richiesta la prenotazione.