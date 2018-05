Programmazione Cineforum Ezechiele a Lucca e Capannori dal 3 al 9 maggio

mercoledì, 2 maggio 2018, 13:18

Ecco la programmazione completa del Cineforum Ezechiele a Lucca e Capannori dal 3 al 9 maggio:



Giovedì 3 maggio 2018 ore 21.00 Sabato 5 e Domenica 6 maggio ore 21Cinema Artè CapannoriPrime visioniLA CASA SUL MAREdi Robert Guediguian – Francia, 2017 – 93′ conAriane Ascaride, Jean-Pierre DarroussinA Méjan, una cala marina tra Marsiglia e Carry, tre fratelli si ritrovano per vegliare il padre. Angèle, attrice con un lutto nel cuore, Joseph, professore col vizio della rivoluzione, Armand, ristoratore di anime, misurano la loro esistenza davanti all'ictus che ha colpito il genitore. Intorno alla sua eredità, la casa, il ristorante, la coscienza politica e quella sociale, fanno i conti col proprio passato che per Angèle non sembra mai passare. L'irruzione improvvisa di tre bambini, naufraghi sulle sponde del Mediterraneo, sconvolge la loro riflessione e segna un nuovo inizio.



Martedì 8 maggio 2018 ore 21.30Cinema Astra – Prime visioniFOXTROTdi Samuel Maoz – Israele, Germania, 2017 – 113' con Lior Ashkenazi, Sarah AdlerLeone d'argento alla Mostra del Cinema di VeneziaMichael e Dafna sperimentano il più grande dei dolori quando si presentano dei funzionari dell'esercito che comunicano la morte del loro figlio Jonathan mentre era impegnato in un remoto avamposto. Non trovando sollievo in nulla, Michael cade in una spirale di rabbia prima che una successiva notizia cambi radicalmente l'incedere degli eventi. La guerra non si combatte solo sul campo di battaglia, ma anche tra le mura casalinghe, dove ogni genitore attende angosciato il ritorno del figlio. La morte è una presenza costante in Foxtrot, una tragedia in tre atti che unisce stili diversi in un tripudio di musiche e colori. Il regista Samuel Maoz gira un film coraggioso, intimista, che non ha paura di attaccare una società fondata sulla violenza. Lui è stato un carrista nel 1982, durante l'invasione del Libano da parte di Israele, come ci aveva raccontato con Lebanon. Questa esperienza di gioventù, l'ha reso un militante che usa la macchina da presa per denunciare l'assurdità di ogni conflitto.



Mercoledì 9 maggio 2018 ore 21.30Auditorium Fondazione Banca del MonteUna vita da regista: Roman Polanski IL COLTELLO NELL'ACQUAdi Roman Polanski – Polonia, 1962 – 94' con Leon Niemczyk, Jolanta UmeckaAndré fa il giornalista, ha una moglie silenziosa di nome Christine, una barca sui laghi Masuri e un weekend libero. Durante il viaggio la coppia prende su un autostoppista, uno studente che non sa neppure nuotare. André invita il ragazzo ad andare in barca con loro nonostante l'ostilità tra i due sia chiara. La crisi scoppia quando André getta in acqua un coltello a cui lo studente teneva. Nella lotta che segue il ragazzo cade in acqua. Non è la solita storia di un triangolo, è un quadrato: lui, lei, l'altro e la barca. Grande esordio di Roman Polanski con una barca claustrofobica quasi quanto l'appartamento al terzo piano. Una tragedia nera e beffarda, co-sceneggiata e montata da Jerzy Skolimowski.