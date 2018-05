Prosegue la rassegna delle compagnie amatoriali porcaresi all'auditorium Da Massa Carrara

Prosegue la rassegna "Quelli di Porcari", dedicata alla compagnie amatoriali del paese. Sabato 19 maggio all'auditorium Da Massa Carrara va in scena "Il cestino dimenticato", una favola teatrale su riciclo interamente curata dal Collaboratorio dei Giovani Comici Rughesi. L'adattamento scenico è del Collettivo, così come regia, costumi, trucchi e audio.

Domenica 20 maggio la Compagnia "Il Centro" propone "La dama pelata", di Giampiero Della Nina, tre atti in vernacolo lucchese liberamente ispirati ad un racconto di Idelfonso Nieri. La regia è curata da Dia Manfredini.

Gli spettacoli iniziano alle 21 e il costo del biglietto è di 5 euro. L'intero incasso, tolte le spese vive per il teatro, viene devoluto alle compagnie stesse. Si tratta di un contributo importante per il loro sostentamento, per questo l'invito alla cittadinanza è quello di riempire l'auditorium.

Prossimo appuntamento il 26 maggio con la Compagnia "Aldo Toschi" che metterà in scena "La scuola di Atene", saggio del laboratorio teatrale delle classi 2B e 2C della Scuola Secondaria di 1° grado "Carlo Piaggia" di Capannori.