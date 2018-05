FdI risponde all'invito dell'evento della senatrice Cirinnà: "Raccogliamo con estremo piacere l'invito"

giovedì, 17 maggio 2018, 14:09

"Raccogliamo con estremo piacere l'invito del capogruppo di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci, e dell'assessora di Capannori Lia Miccichè alla presentazione del libro della senatrice Monica Cirinnà riguardo alle Unioni Civili e, con lo stesso piacere, rileviamo che da quando non è più forza di Governo nazionale la sinistra ha capito l'importanza del dialogo che, soprattutto su tali tematiche, spesso ha ostacolato" lo scrive con una nota il Direttivo Fratelli d'Italia Provincia di Lucca.

"Saremo presenti con il Segretario Provinciale Marco Chiari e con alcuni iscritti e, chi ci conosce, sa che non siamo tra quelli facinorosi che urlano o tirano oggetti contro chi ha opinioni diverse – prosegue FdI – Parteciperemo all'evento perché apprezziamo l'invito di Bianucci e Miccichè e perché l'opportunità di 'fare domande e chiarirci' con la firmataria di un provvedimento che di fatto potrebbe sconvolgere la cultura e le tradizioni nostre e dei nostri figli è certamente preziosa".

"Ci sarebbe piaciuto che per il Comune di Lucca ci avesse risposto qualcuno della Giunta (che concede i patrocini), mentre per quello di Capannori e per la Provincia avevamo citato il sindaco-presidente Luca Menesini. Conosciamo il modus operandi di queste amministrazioni a marca PD: mandare avanti gli altri – chiude la nota – ma, se finalmente si sono aperti al dialogo, non stiamo a pretendere che da un giorno all'altro superino tutti i propri difetti".