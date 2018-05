Salone di Torino, una domenica nel segno di Machiavelli, della scuola e dei migranti

sabato, 12 maggio 2018, 13:05

Tante le iniziative in cui sarà protagonista la Toscana anche nella quarta giornata al Salone del Libro di Torino, che si chiuderà lunedì. Domenica 13 maggio saranno infatti di nuovo tredici le presentazioni ospitate nella sala incontri dello stand col Pegaso, che accoglie i visitatori con le immagini di Pinocchio, il Gatto e la Volpe, ispirate all'opera chiaramente di Collodi, e con il logo di "Io leggo toscano" che riunisce i quarantasei editori della regione presenti.

Machiavelli e la politica

Si inizia alle 10.30 con la presentazione della ristampa, a cura di Bompiani, del volume "Niccolò Machiavelli. Tutte le opere" secondo l'edizione curata nel 1971 da Mario Martelli. L'appuntamento è in questo caso nello Spazio Incontri al padiglione 2 – non dunque nello stand toscano – e parlare di Machiavelli, protagonista del Quattrocento toscano, sarà l'occasione per discutere dell'attuale fase politica e della politica, come principio vitale e strumento a disposizione dell'uomo per cercare di mettere ordine in un mondo disordinato in cui tutto è rovesciato.Nella tavola rotonda "Politica, ovvero l'arte dei pazzi" si confronteranno il presidente della Toscana Enrico Rossi, Massimo Cacciari e Michele Ciliberto, moderati dall'editorialista e saggista Armando Torno. Rossi, nello stand toscano, parteciperà anche alla presentazione del lilbro di Angelo Frosini, edito da Conchiglia di Sa ntiago, "Frazioni e sezioni. Racconti di scuola e di politica".

Studenti ai fornelli

Sempre nello stand della regione, domenica 12 maggio alle 14, sarà presentato "Primi in Toscana", una sfida in punta di forchetta combattuta a colpi di fantasia e primi piatti, per l'appunto, fra gli allievi delle scuole alberghiere della Toscana. Il concorso gastronomico, organizzato nell'anno del cibo italiano, si è concluso appena ieri: quattordici gli istituti coinvolti, coni podio nell'ordine assegnato ai ragazzi dell'alberghiero Martini di Montecatini, del Foresi di Portoferraio e dell'Artusi di Chianciano. Il volume, curato dall'agenzia di informazione della giunta toscana, raccoglie le ricette di tutti i partecipanti. Interverranno alla presentazione l'assessore all'istruzione Cristina Grieco e una delegazione degli student dell'istituto Pieroni di Bargai.

Storie di accoglienza

Alle 15.30 sarà il momento invece del libro bianco, redatto l'anno scorso dalla Regione assieme ad Anci, sulle buone pratiche e le politiche di accoglienza dei richiedenti asilo politico e protezione internazionale. Ci sarà l'assessore alla presidenza e all'immigrazione Vittorio Bugli.



