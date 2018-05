Seminario aperto al pubblico di SpazioMef a Lucca

giovedì, 10 maggio 2018, 09:34

Si terrà domani, 11 maggio 2018, alle ore 15,30 presso la sede del centro Ricerche educative e didattiche di Lucca (CRED) in Via Sant'Andrea, 33 il Seminario aperto al pubblico di SpazioMef, l'associazione di Mediatori familiari con sede a Milano che ha da poco aperto un proprio spazio a Lucca.

SpazioMef nasce circa 30 anni fa su iniziativa di Irene Bernardini, tra le prime a portare la mediazione familiare in Italia; Dal 1989 le mediatrici di SpazioMef di Milano conducono per il Comune di Milano il Centro Gea Genitori ancora; Primo servizio pubblico italiano di mediazione familiare. La Mediazione Familiare si rivolge alle coppie in crisi prima, durante e/o dopo la fine della coppia per sostenere la coppia genitoriale nell'interesse della famiglia. La Mediazione familiare favorisce la promozione di doveri e responsabilità connessi alla funzione genitoriale indipendentemente dal tipo di struttura familiare.

Il Seminario di domani, dal titolo "Le nuove relazioni di mamma e papà. La separazione e la risorsa della mediazione familiare" è incentrato su un tema quanto mai attuale e sentito dai tanti genitori che vivono questa fase del loro ciclo vitale e verrà discusso e affrontato dalle diverse figure professionali che si trovano ad aiutare i genitori nel difficile passaggio volto al mantenimento della comune responsabilità genitoriale. Il Seminario vedrà impegnata, fra gli altri, la dott. Luciana Zambon, mediatrice familiare lucchese che esercita nel nostro territorio da circa 25 anni e che per prima ha portato la mediazione familiare a Lucca, la dott. Susanna Raimondi, Presidente di SpazioMef e componente del direttivo di S.I.Me.F. (la società italiana mediatori familiari).