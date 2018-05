Torna domenica a Sant'Anna la "Festa della Bancarella"

giovedì, 17 maggio 2018, 12:19

Torna domenica prossima 20 maggio nel quartiere di Sant'Anna la "Festa della Bancarella", uno degli eventi legata al settore dei venditori ambulanti più tradizionali e conosciuti della Lucchesia. L'evento, giunto alla sua 27. edizione, è organizzata da Confcommercio Lucca, attraverso il suo sindacato Fiva, in collaborazione con il Comune e si svolge come di consueto la terza domenica di maggio. A partire dalle 8 del mattino, quartiere invaso da decine e decine di banchi che metteranno in vendita i più svariati generi merceologici all'insegna della qualità, con un occhio di riguardo alla vendita di prodotti alimentari tipici, fiori e piante. Per tutta la giornata i negozi di Sant'Anna resteranno aperti: gli organizzatori tengono a sottolineare anche l'ampia disponibilità di parcheggi gratuiti nelle vicinanze della manifestazione, che sarà dunque facilmente raggiungibile per il pubblico. Per maggiori informazioni, gli operatori possono rivolgersi alla segreteria di Fiva Lucca (referente Nicola D'Olivo, dolivonicola@confcommercio.lu.it – 0583/473135)