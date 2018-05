Torna la "Bicimessa" alla croce di Brancoli

venerdì, 4 maggio 2018, 08:57

Anche quest'anno l'associazione culturale ricreativa Giovo Bike organizzerà la " Bicimessa" con lo scopo di creare un momento di convivialità e di spiritualità e anche per poter ricordare gli amici ciclisti che purtroppo non sono più tra noi.

La bicimessa si svolge in uno dei luoghi piu' suggestivi e panoramici delle colline lucchesi, la croce di Brancoli .

Da questa monumentale croce, eretta in località Gignano di Brancoli nell'immediato dopoguerra sulle rovine dell'antica torre dei segnali, nonostante la modesta altitudine (696 metri) è possibile infatti ammirare uno splendido panorama che spazia dalla piana di Lucca alle Alpi apuane, dalla Media valle del Serchio all'Appennino Tosco Emiliano e sul mar tirreno fino alle isole della Capraia e della Gorgona

Per giungere alla croce in mountain bike ci sono molte alternative sia su strade asfaltate che su sterrati, recentemente gruppi di volontari hanno ripulito e ripristinato diversi sentieri, ognuno quindi può raggiungere la croce da solo o in gruppo in base alle proprie possibilità e alla propria preparazione atletica

Al termine della celebrazione, come tradizione, verrà servito sul piazzale adiacente alla croce un aperitivo e successivamente, a chi desidera continuare la giornata all'aria aperta e in compagnia, nello splendido giardino del convento francescano di Borgo a Mozzano in collaborazione con la locale misericordia ed il comune sarà offerto un buon piatto di pasta e un po' di buon vino.

Se interessati ,in particolare per "ricordare" qualche amico vi preghiamo di contattare Nicola al n 3388348959 o info@giovobike.it