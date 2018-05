Una messa in ricordo di Claudio Di Bert

Altre notizie brevi

giovedì, 17 maggio 2018, 15:17

Una passeggiata solidale sulle Mura di Lucca. Si svolgerà sabato 19 maggio dalle 15 alle 17.30, con partenza ed arrivo al "Villaggio del Fanciullo", e rappresenterà l'evento finale delle attività dell'anno scolastico 2017/18 per quattro istituti comprensivi lucchesi.

giovedì, 17 maggio 2018, 14:50

Con quel musetto simpatico i piccoli Jack Russell Terrier conquistano grandi e piccini. E per questo gli estimatori di questa vivacissima razza sono in crescente aumento. Grande attesa a Lucca per l’edizione 2018 di “Maremma che Jack” che domenica 20 maggio li vedrà indiscussi di un mega raduno, organizzato presso...

giovedì, 17 maggio 2018, 14:09

"Raccogliamo con estremo piacere l'invito del capogruppo di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci, e dell'assessora di Capannori Lia Miccichè alla presentazione del libro della senatrice Monica Cirinnà riguardo alle Unioni Civili e, con lo stesso piacere, rileviamo che da quando non è più forza di Governo nazionale la sinistra ha...

giovedì, 17 maggio 2018, 13:04

Giornata conclusiva della manifestazione 'Tutti in gioco 2018'- Sportivamente insieme domenica 20 maggio ai Laghetti 'Isola Bassa' di Lammari.

giovedì, 17 maggio 2018, 12:19

Torna domenica prossima 20 maggio nel quartiere di Sant'Anna la "Festa della Bancarella", uno degli eventi legata al settore dei venditori ambulanti più tradizionali e conosciuti della Lucchesia. L'evento, giunto alla sua 27. edizione, è organizzata da Confcommercio Lucca, attraverso il suo sindacato Fiva, in collaborazione con il Comune e...

giovedì, 17 maggio 2018, 11:11

Domani, venerdì 18 maggio 2018, alle ore 21, presso il Salone dell'Arcivescovato, in piazza Arrigoni, a Lucca, si terrà il secondo appuntamento della XII edizione degli "Incontri di San Martino" promossi dall'Arcidiocesi di Lucca in collaborazione con l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo.

giovedì, 17 maggio 2018, 10:55

Lunedì 21 maggio, alle ore 17.30 presso la libreria LuccaLibri, viale regina Margherita 113, a cura dell'ISREC Lucca, si terrà la presentazione del libro "I destini dei bambini zingari" di Eva Justin, edizione italiana a cura di Luca Bravi.

giovedì, 17 maggio 2018, 10:21

Il 22 maggio ricorre il quarantennale dell' approvazione della legge 194/1978 che ha legalizzato in Italia l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG). "Questa legge - commenta Non Una Di Meno Lucca -, alla quale le lotte del movimento femminista hanno dato un contributo fondamentale, ha affermato nel nostro paese una diversa...

giovedì, 17 maggio 2018, 09:39

Fortunato Angelini, componente dell'assemblea consortile Toscana Nord, riflette e replica al presidente Ridolfi sulla mancata convocazione della assemblea da 150 giorni. "Le giustificazioni edotte dal presidente - commenta - nulla centrano, con il poco rispetto degli organi.

mercoledì, 16 maggio 2018, 23:55

Sottoscrizione urgente a favore di Emanuela Pais, residente a Mutigliano, Lucca. Emanuela è mamma di tre bambini piccoli di 4, 7 e 9 anni, dovrà affrontare un importante intervento chirurgico alla testa per asportare una massa tumorale, presso l'ospedale di Pisa o Ferrara.