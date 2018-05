Turislucca organizza visite guidate all'insegna della musica

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:03

La nuova visita guidata di Turislucca è all'insegna della musica. Non solo Puccini, Catalani, Geminiani, Boccherini ma anche Chet Baker e i The Rolling Stones. Lungo il percorso si parlerà di questi artisti, si visiteranno i luoghi che li videro protagonisti e si ascolteranno, anche, alcuni brani dei principali compositori e musicisti che hanno vissuto o si sono esibiti a Lucca. Sono previsti tour quotidiani in doppia lingua (inglese e italiano) e speciali tour dedicati "ai locali", in date ben individuate, realizzati solo in lingua italiana. E' il caso di quello che si terrà domenica 13 maggio con ritrovo alle ore 15.30 di fronte al Teatro del Giglio. La visita guidata, che ha il patrocinio del Comune di Lucca ed è stata inserita nell'ambito del calendario "Vivi Lucca 2018", prevede l'ingresso al Teatro e alla Casa natale di Giacomo Puccini. L'itinerario rappresenta un'offerta che unisce quelle già esistenti, ma proposte spesso individualmente dalle singole organizzazioni e coniuga la conoscenza di un patrimonio culturale della città di Lucca che non è solo tangibile, ma anche intangibile - e per questo eterno – come la musica.

Costo: 15 euro a partecipante, 5 euro per under 14 accompagnati da un adulto pagante.

Per informazioni e prenotazioni turislucca@turislucca.com