2 agosto: Puntoacque di Capannori aperto solo al mattino

Altre notizie brevi

venerdì, 27 luglio 2018, 17:32

Grazie al veloce progredire dei lavori per la nuova rete fognaria, da domani (sabato 28 luglio) dalle ore 12, sarà più semplice superare il cantiere GEAL che ha interrotto la via di Sant'Alessio. Verrà infatti riaperto il tratto della via provinciale davanti al complesso scolastico fino all'incrocio con via delle Piagge.

venerdì, 27 luglio 2018, 16:59

Questo sabato 28 luglio alle ore 17 presso la “Mondadori Libreria Daniela” in via Roma 37 ad Altopascio, si terrà la presentazione del libro: “Sangue sulla pista” (per la Pegasus Edition) l’ultima fatica letteraria di Francesco Bonvicini. Relatrice Simonetta Lo Conte.

venerdì, 27 luglio 2018, 14:14

Prenderà il via lunedì 30 luglio l'attività del Mercatino dei libri scolastici usati promossa dalla provincia di Lucca, dal Comune di Capannori e dal Comitato studenti Diritto allo Studio 2008. L'attività si svolgerà fino a venerdì 14 settembre nei locali del Cantiere Giovani sulla via del Brennero (civico 673) a...

venerdì, 27 luglio 2018, 13:32

Fabio Perini S.p.A. e NARA S.r.l. (Gruppo Simec) hanno perfezionato il passaggio della totalità delle partecipazioni di Engraving Solutions S.r.l. alla Fabio Perini S.p.A. che già deteneva il 70% di quote dell’azienda.

venerdì, 27 luglio 2018, 09:47

Questo pomeriggio a partire dalle 18 nei locali de "Il Collezionista" in piazza San Giusto, si terrà un evento speciale per gli amanti del fumetto, con la presentazione in anteprima di due albi Bonelli in uscita in edicola ad inizio agosto.

venerdì, 27 luglio 2018, 09:16

ISFOR, Istituto Superiore di Formazione e Ricerca nato all’interno dell’Associazione Industriale Bresciana e confluito nel 2014 nella Fondazione A.I.B, si rende promotore e protagonista di un percorso formativo di grande importanza e di altissima qualità: la preparazione dei candidati al Concorso per Segretari Comunali e Provinciali.

venerdì, 27 luglio 2018, 08:42

Domenica 29 luglio è stato organizzato un corso di formazione per la produzione e il mercato dello zafferano. I partecipanti circa 60, arrivano da tutt’Italia e gli organizzatori hanno scelto la cornice del Frantoio Sociale del Compitese per parlare di questi argomenti.

giovedì, 26 luglio 2018, 16:46

Al via domani venerdì 27 luglio i lavori di innalzamento del secondo marciapiede a servizio dei binari 3 e 4 della stazione di Lucca.

giovedì, 26 luglio 2018, 12:41

"Non è più possibile seguire il trend degli ultimi anni nell'aumento della TARI. I rifiuti diminuiscono ma la tassa a livello nazionale è lievitata del 70 per cento nell'arco di sette anni". E' quanto afferma Gloria Vizzini, portavoce del M5S alla Camera dei Deputati, membro della commissione Lavoro, commentando i...

giovedì, 26 luglio 2018, 08:51

Musica dal vivo con le giovani band lucchesi, le più buone birre dal mondo alla spina e specialità americane. “Marlia on tap”, sul prato dello stadio di Marlia fino a domenica 29 luglio 2018, tutti i giorni dalle ore 18.