Al Coni di Lucca la corsa benefica "10 x 1 ora"

giovedì, 26 luglio 2018, 08:48

Il 29 settembre, presso il campo Coni di Lucca, si svolgerà una manifestazione sportiva denominata "10 x 1 ora", una corsa per Vincenza (Sicari). La manifestazione, che ha il patrocinio del comune di Lucca, è volta ad una raccolta fondi per permettere alla ex maratoneta della nazionale Italiana allettata oramai da diversi anni di avere cure e risposte al suo caso clinico.