Altopascio: sabato la presentazione del libro: “Sangue sulla pista”

venerdì, 27 luglio 2018, 16:59

Questo sabato 28 luglio alle ore 17 presso la “Mondadori Libreria Daniela” in via Roma 37 ad Altopascio, si terrà la presentazione del libro: “Sangue sulla pista” (per la Pegasus Edition) l’ultima fatica letteraria di Francesco Bonvicini. Relatrice Simonetta Lo Conte.

Sinossi. Un uomo viene barbaramente ucciso mentre sfreccia, a bordo della sua Porsche 997 GT2, lungo la Nordschleife, il mitico e glorioso tracciato del "vecchio" Nürburgring. Contemporaneamente, poco distante dal luogo del delitto, un'auto salta in aria. Dell'indagine si occupa subito la Polizia Criminale di Mayen, competente per territorio, ma la Terza Squadra Omicidi di Colonia ne rivendica subito la paternità poiché si scopre che il morto è un pubblico ministero in forza alla Procura di Stato della città. Ma il commissario capo Alois Liebermann e i suoi colleghi dovranno fare i conti col B.K.A., gli amati/odiati Federali, i quali reclamano il diritto di prelazione nell'inchiesta. La Terza Squadra Omicidi inizia un'indagine parallela, resa difficile dalla vedova, donna ambigua e misteriosa, e dalle persone con cui si scontra, le quali si credono troppo in alto per rimanere coinvolte in uno squallido delitto. In rapida successione, altre due persone giungeranno al termine della loro personale pista. Tre morti, nessun apparente legame tra loro. Come sempre, Colonia, “la città più tollerante della Germania”, come recitano le guide, a far da cornice. La buona società coloniese sembra aver scoperchiato un gigantesco vaso di Pandora, il quale rischia di diventare un monumento capace di oscurare la maestosità e l'eleganza della Cattedrale Gotica. Ma, per evitarlo e per sperare di riuscire di serrarlo, ci vorrà piena collaborazione. Di tutti. Della Terza Squadra Omicidi. Del B.K.A.. E della "città più tollerante della Germania". Colonia.