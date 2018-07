Capannori, Bandoni: "Sempre disponibili ad ascoltare i cittadini. a settembre apre uno sportello ad hoc"

mercoledì, 25 luglio 2018, 16:16

L'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni rigetta le affermazioni del "Comitato per una viabilità sostenibile e la salvaguardia del territorio" in merito allo sportello del cittadino. "Il comitato vuole fare polemica senza essere informato sui fatti – commenta Bandoni -. Gli incontri che abbiamo effettuato in questi giorni coi cittadini sono stati rivolti alle proprietà della fascia di rispetto della ferrovia. Gli interessati sono stati informati dall'amministrazione comunale. Lo sportello, in sintesi, è stato apprezzato dai cittadini, perché è stata un'ulteriore dimostrazione del dialogo aperto con la popolazione".



"Da parte nostra – conclude l'assessore – siamo sempre disponibili ad ascoltare la popolazione e siamo dalla loro parte nelle questioni riguardanti il raddoppio della linea ferroviaria. Per questo da settembre sarà aperto uno sportello ad hoc, aperto a tutti, con giorni e fasce orarie predefinite".



Gli interessati a prendere un appuntamento possono contattare i seguenti numeri telefonici: 0583428734, 0583428211.