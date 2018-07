Capannori: Menesini incontra Luca Moriconi, chef de Cuisine della catena di hotel "Four Season" a Beverly Hills

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:01

Si chiama Luca Moriconi, classe '82, originario di Capannori, ed oggi è uno Chef de Cuisine della prestigiosa catena di hotel "Four Season" a Beverly Hills, Los Angeles.

Il sindaco di Capannori, Luca Menesini, stamani (mercoledì 25) lo ha incontrato perché con la sua passione e con il suo lavoro Moriconi sta facendo conoscere ai Vip americani i piatti della tradizione lucchese, poiché secondo lui un menù racconta la storia di una persona e quindi lui, nelle sue creazioni culinarie, narra i saperi del Capannorese. Presenti all'incontro anche la consigliera comunale Silvana Pisani e la famiglia dello chef.

Moriconi, inoltre, ha preso parte a una trasmissione televisiva in Usa in cui ha preparato insieme alla madre, anche lei capannorese, cibi capaci di far sentire a chi non è mai stato in Lucchesia i sapori di una terra piena di storia.

"Sono felice di aver stretto la mano a Luca e di avergli fatto i complimenti da parte di tutta la comunità – dice il sindaco Menesini -. Ha trasformato il suo sogno in realtà e così facendo sta promuovendo, in modo concreto, le nostre tradizioni, la nostra cultura, i nostri piatti. E' molto importante veicolare nel Mondo i saperi di Capannori e quando uno lo fa con il suo lavoro e la sua passione come in questo caso è importante riconoscerlo e ringraziarlo per la promozione che sta facendo della nostra terra".