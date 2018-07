Giustizia: Lucca, il senatore Mallegni dal procuratore della Repubblica Suchan

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 luglio 2018, 16:16

L'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni rigetta le affermazioni del "Comitato per una viabilità sostenibile e la salvaguardia del territorio" in merito allo sportello del cittadino. "Il comitato vuole fare polemica senza essere informato sui fatti – commenta Bandoni -.

mercoledì, 25 luglio 2018, 15:48

Venerdì "L'Ora di Buio" Escursione notturna a Montecatino per l'eclissi totale di luna più lunga del secolo.Sabato e domenica "Una notte sul crinale" Mini trekking con tenda sull'Appennino Tosco Emiliano (è possibile partecipare anche solamente la domenica alla seconda metà del trekking che prevede un'escursione a S.Pellegrino in Alpe e...

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:31

Ritornano le Notti dell'Archeologia a far rivivere a lume di candela lo splendido sito archeologico di San Giovanni e Reparata, nel centro storico di Lucca.

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:30

"La questione riguardante le scuole Paladini-Civitali e Leone XII-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-resta, tuttora, in alto mare ed il tempo a disposizione per risolvere le criticità si sta sempre più pericolosamente assottigliando." "E' giusto e doveroso fare riunioni e proporre soluzioni-prosegue il Consigliere-ma è altresì fondamentale...

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:21

“Relativamente agli avvisi di pagamento del contributo consortile, inviato dagli uffici ai consorziati con scadenza al 20 luglio scorso, alcuni cittadini ci segnalano ritardi – anche importanti – nella consegna delle bollette da parte del servizio postale.

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:01

Si chiama Luca Moriconi, classe '82, originario di Capannori, ed oggi è uno Chef de Cuisine della prestigiosa catena di hotel "Four Season" a Beverly Hills, Los Angeles.

mercoledì, 25 luglio 2018, 10:43

Quarto e ultimo appuntamento domani sera con i "Giovedì di luglio", tradizionale iniziativa estiva a cura del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio: dopo l'ottima affluenza di pubblico registrata nelle precedenti settimane, torna per il gran finale lo shopping sotto le stelle con negozi e locali aperti fino a...

mercoledì, 25 luglio 2018, 08:54

Quinto concerto del Festival Corsanico venerdì 27 luglio alle 21.15 presso Pieve di San Michele Arcangelo, Corsanico. Un omaggio a Antonio Bazzini con Lina Uinskyte al violino e Marco Ruggeri all'organo. Il programma prevede: Antonio Bazzini (1818-1897) Gran Duetto concertante; P.

martedì, 24 luglio 2018, 17:59

La distribuzione dei ticket di ingresso gratuiti per il concerto #PucciniDay Lucca Summer Festival è stata anticipata a domani, mercoledì 25 luglio. I ticket per la serata potranno quindi essere ritirati da domani alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico con orario 10.30-13 e 15-18.

martedì, 24 luglio 2018, 15:07

Il giorno 17 luglio con esame finale si è concluso il progetto PANEM Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria.