"I giorni di San Paolino 2018": una serata di "karaoke"

Altre notizie brevi

giovedì, 19 luglio 2018, 16:34

Dopo il consiglio comunale, Rossano Ercolini, presidente di Ambiente e Futuro e di Zero waste Italy, interviene in merito al forno crematorio: "Il forno crematorio è inquinante come dimostrano già alcuni casi in Toscana (nel 2013 ad Arezzo l'ARPAT ha fatto chiudere uno di questi impianti per eccesso di diossine...

giovedì, 19 luglio 2018, 16:29

Un trekking risalendo un torrente con i piedi nell’acqua. Un’escursione accompagnata da un musicista itinerante. Camminate tra storia e natura a San Pellegrino in Alpe e Sant’Annapelago. E un trekking a Fanano tra Croce Arcana e lago Scaffaiolo condito da pillole di meteorologia.

giovedì, 19 luglio 2018, 16:27

Ritornano le Notti dell'Archeologia a far rivivere a lume di candela lo splendido sito archeologico di San Giovanni e Reparata, nel centro storico di Lucca.

giovedì, 19 luglio 2018, 14:17

"Purtroppo-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-le cronache giornalistiche segnalano, con preoccupante continuità, gravi crisi aziendali nella zona di Lucca(vedi, ad esempio, Papergoup e Tirrena Carri)." "Sono in ballo centinaia di posti di lavoro, fra diretti e quelli dell'indotto-precisa Montemagni-ed è doveroso che tutti facciano pienamente la loro...

giovedì, 19 luglio 2018, 12:07

E' stato pubblicato un bando di mobilità per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di "Esperto di fascia B per l'espletamento di attività di Assistente Sociale" categoria D, posizione giuridica D1.

giovedì, 19 luglio 2018, 08:59

Sabato 21 luglio alle 21,30 , presso la sede sociale di Massa Pisana, Il Baluardo gruppo vocale lucchese, sarà in prova generale aperta al pubblico in preparazione dello spettacolo ' Omaggio a Geppe ' che Cesare Viviani ha scritto in onore di Gino Custer de Nobili che andrà in scena...

giovedì, 19 luglio 2018, 08:47

Giovedì 27 settembre avrà inizio il primo ciclo di incontri informativi dell'Ordine Rosacroce, organizzazione no-profit e Scuola di Luce e perfezione i cui membri, attraverso studi progressivi e pratici, apprendono come diventare padroni della propria vita ed artefici del proprio destino, assimilando alla propria personalità i più alti ideali etici dell'esistenza.

mercoledì, 18 luglio 2018, 16:55

Sono ripartiti i lavori per la realizzazione della rotatoria di Badia Pozzeveri, in località Carbonata. Dopo lo stop dovuto al fallimento della ditta che aveva vinto l'appalto (Gliori srl), l'amministrazione comunale ha affidato il cantiere alla seconda azienda classificata (Esmoter Costruzioni srl) e proprio in questi giorni le ruspe sono...

mercoledì, 18 luglio 2018, 14:13

"Siamo alle solite-afferma amareggiata Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-apprendendo che verrà tolta la guardia medica notturna nel reparto ortopedia del San Luca di Lucca." "In pratica-prosegue il Consigliere-lo specialista non sarà più presente fisicamente, ma solo reperibile." "In tal modo-precisa l'esponente leghista-oltre a non offrire un servizio...

mercoledì, 18 luglio 2018, 12:35

E' aumentato il numero degli asili nido privati autorizzati e accreditati con il Comune presso i quali è possibile spendere i buoni servizio regionali da parte di quelle famiglie con bambini che sono in lista di attesa per i servizi comunali di prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2018-2019.