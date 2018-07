Il sindaco Menesini incontra i cittadini di Lunata

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 luglio 2018, 16:55

Sono ripartiti i lavori per la realizzazione della rotatoria di Badia Pozzeveri, in località Carbonata. Dopo lo stop dovuto al fallimento della ditta che aveva vinto l'appalto (Gliori srl), l'amministrazione comunale ha affidato il cantiere alla seconda azienda classificata (Esmoter Costruzioni srl) e proprio in questi giorni le ruspe sono...

mercoledì, 18 luglio 2018, 14:13

"Siamo alle solite-afferma amareggiata Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-apprendendo che verrà tolta la guardia medica notturna nel reparto ortopedia del San Luca di Lucca." "In pratica-prosegue il Consigliere-lo specialista non sarà più presente fisicamente, ma solo reperibile." "In tal modo-precisa l'esponente leghista-oltre a non offrire un servizio...

mercoledì, 18 luglio 2018, 12:35

E' aumentato il numero degli asili nido privati autorizzati e accreditati con il Comune presso i quali è possibile spendere i buoni servizio regionali da parte di quelle famiglie con bambini che sono in lista di attesa per i servizi comunali di prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2018-2019.

mercoledì, 18 luglio 2018, 08:53

L'associazione Onlus Il Sorriso di Stefano organizza per mercoledì 18 luglio, presso il circolo San Jacopo di Lammari alle 21,30 la visione del cortometraggio "Il Sogno D'oro", con la Partecipazione del dottor Enrico Marchi, direttore scientifico, Simone Rabassini, regista, e tutti i protagonisti del corto.

martedì, 17 luglio 2018, 17:01

Dopo la potatura dei tigli di viale Carlo Del Prete nel mese di febbraio scorso, la sistemazione delle alberature del parco di villa Bottini effettuata a maggio e la rimozione di alcuni alberi sulle Mura all'inizio di questo mese, a partire da domani inizieranno le operazioni per rimuovere altre 4...

lunedì, 16 luglio 2018, 22:14

Venerdì 20 luglio nuova visita guidata presso Palazzo Pfanner, una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana. L'obiettivo principale della visita è dare visibilità ad un luogo che gli stessi toscani spesso ignorano, ma che cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa.

lunedì, 16 luglio 2018, 21:35

Secondo appuntamento venerdì 20 luglio alle 19.00 per Jazz in Rosè, la rassegna di jazz al femminile targata Fattoria Sardi, un mix di musica e vino che vedrà protagonisti la voce di Greta Ciurlante con Andrea Garibaldi al pianoforte e il Fattoria Sardi Rosè 2017.

lunedì, 16 luglio 2018, 17:57

lunedì, 16 luglio 2018, 17:16

Sarà la piazza di S. Francesco a Lucca, giovedì 19 luglio alle 21.30 ad ospitare lo spettacolo dell’attrice autrice Elisabetta Salvatori “Piccolo come le stelle. La vita di Giacomo Puccini”. La piece, scritta e interpretata dalla Salvatori, accompagnata dalla musica del violinista Matteo Ceramelli, racconta la storia del grande compositore...

lunedì, 16 luglio 2018, 16:35

Trasferimento nuova sede della Farmacia Comunale Capannori Nord in Lammari Viale Europa, 1 presso Area Commerciale Quadrifoglio, già operativa da stamane alle 9:30 dopo la visita ispettiva AUSL Toscana Nord Ovest U.O. Farmaceutico Territoriale di Lucca.