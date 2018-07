Lunedì 6 agosto concerto organizzato dal “Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani”

lunedì, 30 luglio 2018, 15:27

Il “Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani” ricorda in musica l’appuntamento annuale per la ricorrenza di Alfredo Catalani nel giorno della sua morte.

Il 6 agosto, alle 21.15, prende vita il concerto vocale strumentale Romanticismi di mezza estate, nei locali della Casermetta San Pietro, sulle Mura urbane. Una celebrazione che va oltre la mera produzione musicale di Catalani, poiché il programma contempla sia gli autori a lui coevi, sia generi musicali definiti più “leggeri” ancorché non meno validi di creazioni definite seriose. Infatti, oltre alcuni brani propri del Catalani, saranno eseguite arie da operette più o meno note: il denominatore romantico lo si ritrova nelle musiche di autori d’oltralpe ed in quel romanticismo tedesco cui Catalani volgeva lo sguardo e l’attenzione; né si dimentichi l’influsso francese da cui lo stile compositivo di Catalani fu permeato. Si ricordi, pure, come lo stile di Catalani, il suo modo di armonizzare l’orchestrazione e la timbrica strumentale influenzò lo stesso Puccini che, come gli altri componenti della Giovane Scuola italiana, individuavano nel romanticismo tedesco il nuovo faro per svecchiare le forme operistiche in uso.

Così, nella serata del 6 agosto, insieme alle musiche di Catalani si ascolteranno quelle di Offenbach, Abraham, Lombardo - Ranzato, Brown, Pietri, Sorozábal, Mascagni, Petrolini, Lehár e Verdi. Ad eseguirle il soprano Tiziana Scaciga Della Silva ed il tenore Cristiano Olivieri, sostenuti al pianoforte da Scilla Lenzi. Il filo conduttore sulle tematiche della serata si tesse sull’esplorazione ad ampio raggio dei generi musicali orbitanti intorno a Catalani che, per certi aspetti stilistici, ha anticipato i modernismi tipici nei compositori del Novecento; va ricordato – ad esempio – come Gustav Mahler prediligesse il modo di comporre del lucchese, soprattutto nel trattamento dell’orchestra. L’ingresso, aperto a tutti, è gratuito. È indispensabile la prenotazione telefonica al 347 9951581 Le celebrazioni commemorative per Catalani, proseguono la mattina del 7 agosto (ore 11). Nella chiesa di S. Maria Corteorlandini, si celebra la S. Messa in suffragio del compositore lucchese.

La funzione liturgica è impreziosita da canti e musiche destinati all’occasione, interpretati da Silvia Tocchini.