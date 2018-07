Montemagni (Lega): "Deleteri i tagli nella sanità toscana, colpito anche il San luca. Un grave errore togliere il medico di notte in ortopedia”

mercoledì, 18 luglio 2018, 14:13

"Siamo alle solite-afferma amareggiata Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-apprendendo che verrà tolta la guardia medica notturna nel reparto ortopedia del San Luca di Lucca." "In pratica-prosegue il Consigliere-lo specialista non sarà più presente fisicamente, ma solo reperibile." "In tal modo-precisa l'esponente leghista-oltre a non offrire un servizio di tempestiva assistenza ai cittadini, si rischia seriamente di aumentare i disagi, visto che, giocoforza, i pazienti verranno rimandati, per le doverose cure, al giorno successivo." "Insomma-sottolinea Montemagni-riteniamo che tale ulteriore ed indebito taglio nel delicato contesto sanitario regionale porterà, inevitabilmente, ad ulteriori penalizzazioni per le persone che avranno bisogno, in questo caso specifico, di assistenza ortopedica." "Insomma-conclude seccamente Elisa Montemagni-di questo passo il nosocomio lucchese(già alle prese con altre criticità) verrà progressivamente ed ulteriormente depauperato, sia in termini di qualità che di personale pienamente operativo; in pratica, invece che tendere ad un miglioramento delle cose, si aggravano in modo irresponsabile. "