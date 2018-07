Notti dell'Archeologia al Museo della Via Francigena

Altre notizie brevi

martedì, 24 luglio 2018, 17:59

La distribuzione dei ticket di ingresso gratuiti per il concerto #PucciniDay Lucca Summer Festival è stata anticipata a domani, mercoledì 25 luglio. I ticket per la serata potranno quindi essere ritirati da domani alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico con orario 10.30-13 e 15-18.

martedì, 24 luglio 2018, 15:07

Il giorno 17 luglio con esame finale si è concluso il progetto PANEM Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria.

martedì, 24 luglio 2018, 13:31

Dalla Regione 18.300.000 euro per lo svolgimento del servizio di elisoccorso nel 2018. Lo stabilisce una delibera approvata ieri, nel corso dell'ultima seduta di giunta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. Il finanziamento complessivo sarà così ripartito: 6.700.000 euro per l'azienda sanitaria Toscana nord ovest (dove opera...

martedì, 24 luglio 2018, 13:18

Da mercoledì 25 luglio a venerdì 10 agosto sarà possibile presentare domanda per i “Soggiorni estivi per anziani”. Le richieste possono essere consegnate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del comune di Lucca, in via del Moro, n°17.

martedì, 24 luglio 2018, 12:45

L’ANPI, sezione intercomunale di Lucca, invita le iscritte/i e gli antifascisti e i cittadini tutti, le istituzioni del territorio, partiti, movimenti, associazioni democratiche, a partecipare all’iniziativa organizzata dalla nostra sezione ANPI di Lucca, in memoria di Brunero Paoli, partigiano in quella guerra di Liberazione dal nazi-fascismo che fu la...

martedì, 24 luglio 2018, 10:58

Raccomandazione del consigliere Nicola Buchignani durante l'ultimo consiglio comunale sui tempi del cantiere PIU su Piazzale Sforza. "Circa un mese fa infatti - dichiara - si è aperto il cantiere in Piazzale Sforza riguardanti la sistemazione di tutta l’area così come previsto dai progetti PIU.

lunedì, 23 luglio 2018, 14:34

Dopo il successo dei mesi di aprile, maggio e giugno, l’associazione artistico culturale "Laboratorio Brunier" il 16, 17, 18, 23, 24 e 25 agosto ripropone la Manifestazione “MusicArt - Promenade fra Colori Musica e Brindisi" nella prestigiosa Villa Bottini.

lunedì, 23 luglio 2018, 11:35

Continua il ciclo di incontri "Faccia a faccia col sindaco". Giovedì 26 luglio alle ore 21 nello spazio esterno del Circolo San Jacopo, in via Lombarda, a Lammari il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di Lammari per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima...

lunedì, 23 luglio 2018, 10:39

Il 27 giugno è stato ufficialmente depositato alla Suprema Corte di Cassazione di Roma il testo della legge di iniziativa popolare “Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva”, iniziativa promossa dal Comitato Promotore “Libertà di Scelta”, composto eterogeneamente da oltre 64 associazioni comitati e gruppi di tutta Italia che si battono...

sabato, 21 luglio 2018, 16:06

Oggi pomeriggio e domenica condizioni di instabilità, con possibilità di temporali, grandinate e forti colpi di vento. Lo comunica la Sala operativa della Protezione civile, che ha emesso un avviso di vigilanza con codice giallo, valido soperattuto per il nord della Toscana, dalle 12 di oggi fino alle 24 di...