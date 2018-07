Montemagni (Lega): "Tra proposte e controproposte intanto il tempo passa e tra poco è settembre"

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:30

"La questione riguardante le scuole Paladini-Civitali e Leone XII-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-resta, tuttora, in alto mare ed il tempo a disposizione per risolvere le criticità si sta sempre più pericolosamente assottigliando." "E' giusto e doveroso fare riunioni e proporre soluzioni-prosegue il Consigliere-ma è altresì fondamentale che si prenda, senza aspettare le calende greche, una decisione ragionevole e funzionale in merito." "Molti-precisa Montemagni-si stanno arrovellando per risolvere la questione relativa all'istituto superiore, ma non bisogna assolutamente tralasciare la medesima problematica che ha investito la scuola materna ed il nido, dove diverse decine di bambini ed i loro genitori sono ancora nel limbo più assoluto." "Riteniamo, poi-precisa l'esponente leghista-inopportuna l'assenza di un rappresentante della Provincia al Consiglio straordinario svoltosi in Comune che ha visto palesarsi le giuste preoccupazioni di genitori e studenti." "Insomma-conclude seccamente Elisa Montemagni-visto che con le chiacchiere si va poco lontano, auspichiamo che le parti in causa trovino il modo di permettere, concretamente e non solo con i classici ma spesso improduttivi buoni propositi, da settembre, il regolare svolgimento dell'attività didattica alle centinaia di studenti coinvolti."