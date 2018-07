Percorso formativo per segretari comunali e provinciali

venerdì, 27 luglio 2018, 09:16

ISFOR, Istituto Superiore di Formazione e Ricerca nato all’interno dell’Associazione Industriale Bresciana e confluito nel 2014 nella Fondazione A.I.B, si rende promotore e protagonista di un percorso formativo di grande importanza e di altissima qualità: la preparazione dei candidati al Concorso per Segretari Comunali e Provinciali.

Il percorso è stato progettato e verrà condotto in partnership con l’Associazione dei Segretari Comunali e Provinciali Vighenzi ed è patrocinato dal Dipartimento di Economia & Management dell’Università degli Studi di Brescia.

A breve, il Ministero dell’Interno bandirà un nuovo concorso per Segretari Comunali e Provinciali. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2018 autorizza ad avviare le procedure concorsuali per formare e assumere 224 unità di personale nel ruolo di Segretario Comunale e Provinciale.

Quella del Segretario è una figura fondamentale per il corretto funzionamento giuridico-amministrativo di tutti i comuni e di tutte le province italiane, che per legge devono dotarsi di tale figura. Una figura professionale cardine nella gestione della pubblica amministrazione, di grande responsabilità e competenza. Segretario comunale può diventare chi si è laureato in giurisprudenza, scienze politiche, economia e equipollenti, che abbia superato un apposito concorso pubblico per esami.

“La scelta di dedicare un percorso formativo alla preparazione di queste figure strategiche nell’organigramma degli Enti Locali nasce dalla volontà di promuovere formazione di alto livello in un contesto allargato. ISFOR aveva erogato formazione, insieme all’Associazione Vighenzi, anche per le passate due edizioni concorsuali, l’ultima risale al 2010. Riaffermiamo il nostro protagonismo e la nostra capacità di costruire relazioni istituzionali e di sviluppare progettualità formative eccellenti anche per la pubblica amministrazione” – dichiara la Dott.ssa Cinzia Pollio, Direttrice di ISFOR.

“Il corso-concorso per ottenere l’iscrizione all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è una tra le procedure concorsuali più complesse ed estenuanti esistenti nel panorama della pubblica amministrazione italiana. Dopo una difficile prova preselettiva e tre prove scritte, i candidati sono chiamati a sostenere una prova orale con un programma vastissimo e trasversale: ben 17 materie tra discipline giuridiche, economiche e manageriali. Come per gli ultimi bandi, desideriamo supportare i candidati, per la preparazione all’esame con un programma che tocchi i temi più rilevanti e con docenti di grandissima esperienza” – dice la Dott.ssa Mariateresa Porteri, vicepresidente dell'Associazione dei segretari comunali e provinciali G.Battista Vighenzi.

“L’Università degli Studi di Brescia – spiega il prof. Mario Gorlani - è da sempre impegnata nell’offrire corsi di alta formazione post lauream – come master, dottorati, scuole di specializzazione, corsi di formazione – e nel partecipare a iniziative proposte da altre nelle quali possa offrire un proficuo contributo scientifico e didattico. Il corso di formazione per il futuri aspiranti segretari comunali risponde a questi requisiti, perché mira a formare una figura fondamentale della nostra organizzazione amministrativa territoriale, che deve essere dotata di competenze altamente specialistiche in materia giuridica, economico-contabile e organizzative, competenze che la nostra Università e il nostro Dipartimento insegnano ai loro studenti e nei corsi post-lauream”. Stacchetti luglio

Per prepararsi al meglio al Concorso Ministeriale, ISFOR e l’Associazione Vighenzi hanno progettato un percorso didattico della durata complessiva di 130 ore, articolato nelle aree tematiche concorsuali: area giuridico - amministrativa, area economia, finanza e contabilità, management - tecniche di direzione.

Il percorso è organizzato in moduli della durata di 13 o 26 ore a seconda degli argomenti da trattare. Le lezioni si terranno il venerdì tutto il giorno (8 ore) e il sabato mattina (5 ore) per un massimo di 3 fine settimana al mese. Sono state attivate convenzioni per l’alloggio e il vitto dei corsisti fuori sede e sarà possibile anche seguire in streaming le lezioni.

I temi affrontati ruoteranno attorno agli argomenti previsti dal Concorso e sono raggruppati in 8 aree didattiche:

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE, ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE E ISTITUZIONE E ATTUAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SOCIETÀ PARTECIPATE, LEGGE 241/1990 (PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCORDI SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO, CONFERENZA DI SERVIZI, SCIA, POTERE DI AUTOTUTELA DELLA PA, DIRITTO D’ACCESSO), CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, GOVERNO DEL TERRITORIO, CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE, MANAGEMENT PUBBLICO ANTICORRUZIONE E CONTROLLI.

I docenti coinvolti sono stati accuratamente selezionati al fine di garantire una preparazione mirata ed efficace: tutti professionisti di primo livello, provenienti da diverse Università, in primis l’Università degli Studi di Brescia, Ministeri competenti, Ordini professionali, Avvocatura altri Organismi Istituzionali dello Stato.

I candidati devono affrettarsi, il corso sarà a numero chiuso. E’ già possibile la preiscrizione, mentre l’effettiva iscrizione dovrà essere perfezionata entro dieci giorni dall’invio dell’approvazione della candidatura e del calendario definitivo delle lezioni, che verrà fissato a seguito della pubblicazione del bando di concorso di modo da garantire il coordinamento con la tempistica concorsuale.