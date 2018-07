Raccolta firme per proposta di legge di iniziativa popolare: “Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva”

lunedì, 23 luglio 2018, 10:39

Il 27 giugno è stato ufficialmente depositato alla Suprema Corte di Cassazione di Roma il testo della legge di iniziativa popolare “Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva”, iniziativa promossa dal Comitato Promotore “Libertà di Scelta”, composto eterogeneamente da oltre 64 associazioni comitati e gruppi di tutta Italia che si battono per la libertà di scelta in campo terapeutico; un testo semplice, una legge di quattro articoli che ricalca la legge regionale veneta che nel 2007 ha sancito la sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva: tutte le vaccinazioni raccomandate e aggiornate dal Piano Nazionale Vaccini, offerte gratuitamente e uniformemente sul territorio nazionale; farmacovigilanza attiva e trasparente; indennizzi per i danneggiati da vaccinazione, anche se non obbligatoria; medici e pediatri obbligati a segnalare eventuali sospette reazioni avverse; nessun diniego di accesso alla scuola per mancata vaccinazione.



Un mese per raccogliere le 50 mila firme necessarie a far approdare il testo in Parlamento, è il traguardo che si è dato il Comitato Promotore. Più di 8 mila PEC inviate a tutti i comuni d’Italia per attivare la raccolta firme in ogni paese e città della penisola, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia; 1600 cittadini promotori che si sono presi carico personalmente di depositare i moduli nei propri comuni per assicurarsi la possibilità di far firmare chiunque: "Adesso l’invito è rivolto a tutti i cittadini, italiani e maggiorenni, perché diano il loro indispensabile contributo affinché l’iniziativa raggiunga i risultati sperati. Chiama nel tuo Comune di residenza e chiedi se è già attiva la raccolta firme, l’iniziativa terminerà il 2 Agosto! Diffondi la notizia a quante più persone riesci, coinvolgendo amici e parenti che come te credono nella necessità di porre immediatamente soluzione all’ingiustificata e discriminatoria esclusione dei bambini dalle scuole, e nel diritto inviolabile di poter compiere delle libere scelte, informate, in materia di salute. Recentemente AIFA ha diffuso il “Rapporto Vaccini 2017”, dal quale si evince con chiarezza ancora una volta che la farmacovigilanza in Italia è carente e mal strutturata (il 40% delle segnalazioni totali arrivano dalla sola Regione Veneto, soltanto il 21% delle segnalazioni sono effettuate da medici), e torna necessariamente a galla il concetto che non ci possa essere obbligo finché esiste un rischio, e un quasi del tutto assente controllo sulle reazioni avverse. Concetti come farmacovigilanza attiva, principio di precauzione, personalizzazione, prevenzione e libertà sono solo la base di partenza di questa proposta di Legge; adesso chiediamo che i Parlamentari, che in diversa misura in campagna elettorale si sono esposti manifestamente contro l’obbligo vaccinale, con diverse modalità e a volte senza neppure una linea precisa, ascoltino la voce di quelle migliaia di genitori, nonni, zii, che nell’ultimo anno hanno subito i danni di una legge di ampliamento dell’obbligo vaccinale mal scritta, approvata con fretta, e non supportata da criteri scientifici verificabili. Abbiamo bisogno del supporto di tutti, perché essere contro l’obbligo vaccinale, non significa affatto essere “contro i vaccini”, ma contro una politica miope che utilizza ricatto e coercizione al posto dell’informazione. Significa essere per la libertà di scelta nel rispetto di tutti, significa credere nel principio di precauzione. Per tutte le info in merito alla raccolta firme: info@ionondimentico.it"