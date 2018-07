RFI, stazione di Lucca: binari 3 e 4, lavori di innalzamento dei marciapiedi

Altre notizie brevi

giovedì, 26 luglio 2018, 12:41

"Non è più possibile seguire il trend degli ultimi anni nell'aumento della TARI. I rifiuti diminuiscono ma la tassa a livello nazionale è lievitata del 70 per cento nell'arco di sette anni". E' quanto afferma Gloria Vizzini, portavoce del M5S alla Camera dei Deputati, membro della commissione Lavoro, commentando i...

giovedì, 26 luglio 2018, 08:51

Musica dal vivo con le giovani band lucchesi, le più buone birre dal mondo alla spina e specialità americane. “Marlia on tap”, sul prato dello stadio di Marlia fino a domenica 29 luglio 2018, tutti i giorni dalle ore 18.

giovedì, 26 luglio 2018, 08:48

Il 29 settembre, presso il campo Coni di Lucca, si svolgerà una manifestazione sportiva denominata "10 x 1 ora", una corsa per Vincenza (Sicari). La manifestazione, che ha il patrocinio del comune di Lucca, è volta ad una raccolta fondi per permettere alla ex maratoneta della nazionale Italiana allettata oramai...

mercoledì, 25 luglio 2018, 16:16

L'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni rigetta le affermazioni del "Comitato per una viabilità sostenibile e la salvaguardia del territorio" in merito allo sportello del cittadino. "Il comitato vuole fare polemica senza essere informato sui fatti – commenta Bandoni -.

mercoledì, 25 luglio 2018, 15:48

Venerdì "L'Ora di Buio" Escursione notturna a Montecatino per l'eclissi totale di luna più lunga del secolo.Sabato e domenica "Una notte sul crinale" Mini trekking con tenda sull'Appennino Tosco Emiliano (è possibile partecipare anche solamente la domenica alla seconda metà del trekking che prevede un'escursione a S.Pellegrino in Alpe e...

mercoledì, 25 luglio 2018, 15:17

Il senatore Massimo Mallegni incontrerà, venerdì 27 luglio, il Procuratore della Repubblica di Lucca, Piero Suchan. Il tre volte sindaco di Pietrasanta, oggi Senatore della Repubblica inizia il suo giro istituzionale dalla Procura e dal Tribunale. La scorsa settimana aveva fatto visita al Procuratore di Massa Carrara, Aldo Giubilaro.

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:31

Ritornano le Notti dell'Archeologia a far rivivere a lume di candela lo splendido sito archeologico di San Giovanni e Reparata, nel centro storico di Lucca.

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:30

"La questione riguardante le scuole Paladini-Civitali e Leone XII-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-resta, tuttora, in alto mare ed il tempo a disposizione per risolvere le criticità si sta sempre più pericolosamente assottigliando." "E' giusto e doveroso fare riunioni e proporre soluzioni-prosegue il Consigliere-ma è altresì fondamentale...

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:21

“Relativamente agli avvisi di pagamento del contributo consortile, inviato dagli uffici ai consorziati con scadenza al 20 luglio scorso, alcuni cittadini ci segnalano ritardi – anche importanti – nella consegna delle bollette da parte del servizio postale.

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:01

Si chiama Luca Moriconi, classe '82, originario di Capannori, ed oggi è uno Chef de Cuisine della prestigiosa catena di hotel "Four Season" a Beverly Hills, Los Angeles.