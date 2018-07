Ritardi del servizio postale nella consegna degli avvisi di pagamento a Lucca, il Consorzio proroga la scadenza delle bollette al 31 luglio, senza alcun onere aggiuntivo per i cittadini

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:21

“Relativamente agli avvisi di pagamento del contributo consortile, inviato dagli uffici ai consorziati con scadenza al 20 luglio scorso, alcuni cittadini ci segnalano ritardi – anche importanti – nella consegna delle bollette da parte del servizio postale. Tali rallentamenti sono da imputare, in maniera totale ed esclusiva, al fornitore, incaricato del recapito degli avvisi nelle case. Scusandosi con gli utenti per il disagio arrecato, e riservandosi di rivalersi sul servizio postale, il Consorzio evidenzia che la scadenza per il pagamento del contributo è posticipato al 31 luglio 2018”.

Così il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, con una sua nota ufficiale.

“La scadenza è prorogata all’ultimo giorno di luglio – sottolinea il Consorzio – senza, naturalmente, alcun onere aggiuntivo per i cittadini”.