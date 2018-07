Ritornano le Notti dell'Archeologia: appuntamento venerdì

mercoledì, 25 luglio 2018, 14:31

Ritornano le Notti dell'Archeologia a far rivivere a lume di candela lo splendido sito archeologico di San Giovanni e Reparata, nel centro storico di Lucca.

In questo nuovo appuntamento proponiamo una lettura del sito archeologico alla luce del mito della fondazione di Roma: un avvincente racconto avvolto nella leggenda, eppure saldamente ancorato a fatti storici, che dal 753 a.C. ci conduce, attraverso i secoli, alla conquista dell'intera penisola italica, suggellata dalla nascita di numerose colonie, tra cui Lucca, fondata nel 180 a.C.

Attraverso le importanti testimonianze archeologiche visitabili nel sito, ripercorriamo insieme i valori fondanti della cultura romana, fino alla sua naturale fusione con la tradizione cristiana durante il IV secolo d.C.

Saranno anche interpretati i temi mitologici del portale principale e dei capitelli figurati della chiesa medievale.

La visita guidata si svolgerà dalle 21 alle 23; per i bambini e per gli adulti che vorranno accompagnarli, si svolgerà in contemporanea una CACCIA AL TESORO all'interno dell'area acheologica, dal titolo "ALLA RICERCA DI DIONISO", ispirata alla figura dell'antico dio greco-romano raffigurato sul sarcofago conservato all'interno della chiesa.

Ingresso: 2 € a persona

La prenotazione è obbligatoria. Tel. 0583490530; didattica@museocattedralelucca.it