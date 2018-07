Temporali, vento e grandinate in arrivo, soprattutto nel nord della Toscana

Altre notizie brevi

sabato, 21 luglio 2018, 13:00

Continua il ciclo di incontri “Faccia a faccia col sindaco”. Martedì 24 luglio alle ore 21 nello spazio sagra di Matraia il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di Matraia per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione nonché per rispondere...

sabato, 21 luglio 2018, 10:09

Torna a Marlia un grande evento sportivo organizzato dalla Scuola Italiana Wrestling. Stasera, (sabato 21 luglio), alle ore 21, in via Paolinelli n° 31 arriva una superstar dei lottatori americani, per un imperdibile show wildboar, del Summer Tour della SIW.

venerdì, 20 luglio 2018, 15:30

A causa di lavori effettuati da Enel per la sostituzione del gruppo 1 della Centrale di Vinchiana, nei giorni 23, 24 e 25 luglio sarà interrotta l’alimentazione diretta del Condotto Pubblico: nella mattina del 23, personale specializzato eseguirà le manovre per alimentare il canale dall’invaso di San Gemignano.

venerdì, 20 luglio 2018, 15:09

Intorno alle 21 di ieri sera, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Turati a S.Anna per liberare un gatto di appena un giorno che era entrato all'intero di un tubo di scarico delle acque piovane di una casa in ristrutturazione.

venerdì, 20 luglio 2018, 14:03

La Biglietteria del Teatro del Giglio sarà aperta sabato 21 e sabato 28 luglio dalle ore 10.30 alle ore 13.00. Rimangono in vigore i consueti giorni di apertura, dal martedì al venerdì, in orario 10.30-13.

venerdì, 20 luglio 2018, 08:42

Sabato 21 luglio alle 21.15, presso la Pieve di San Michele Arcangelo a Corsanico, andrà in scena il quarto concerto del Corsanico Festival "Da Vivaldi a Chick Corea" con Flavio Cucchi alla chitarra. In programma musiche di: Vivaldi, Haendel. Kreisler. Duarte, Borghese, Brouwer, Corea.

giovedì, 19 luglio 2018, 16:34

Dopo il consiglio comunale, Rossano Ercolini, presidente di Ambiente e Futuro e di Zero waste Italy, interviene in merito al forno crematorio: "Il forno crematorio è inquinante come dimostrano già alcuni casi in Toscana (nel 2013 ad Arezzo l'ARPAT ha fatto chiudere uno di questi impianti per eccesso di diossine...

giovedì, 19 luglio 2018, 16:29

Un trekking risalendo un torrente con i piedi nell’acqua. Un’escursione accompagnata da un musicista itinerante. Camminate tra storia e natura a San Pellegrino in Alpe e Sant’Annapelago. E un trekking a Fanano tra Croce Arcana e lago Scaffaiolo condito da pillole di meteorologia.

giovedì, 19 luglio 2018, 16:27

Ritornano le Notti dell'Archeologia a far rivivere a lume di candela lo splendido sito archeologico di San Giovanni e Reparata, nel centro storico di Lucca.

giovedì, 19 luglio 2018, 14:17

"Purtroppo-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-le cronache giornalistiche segnalano, con preoccupante continuità, gravi crisi aziendali nella zona di Lucca(vedi, ad esempio, Papergoup e Tirrena Carri)." "Sono in ballo centinaia di posti di lavoro, fra diretti e quelli dell'indotto-precisa Montemagni-ed è doveroso che tutti facciano pienamente la loro...