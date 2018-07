Venerdì appuntamento con "L'Ora di Buio"

mercoledì, 25 luglio 2018, 15:48

Venerdì "L'Ora di Buio" Escursione notturna a Montecatino per l'eclissi totale di luna più lunga del secolo.



Sabato e domenica "Una notte sul crinale" Mini trekking con tenda sull'Appennino Tosco Emiliano (è possibile partecipare anche solamente la domenica alla seconda metà del trekking che prevede un'escursione a S.Pellegrino in Alpe e dintorni)



Di seguito info con maggiori dettagli:

L'ora del buio, la Luna Rossa dell'eclissi più lunga del secolo, osservata da un luogo d'eccezione, il colle di Monte Catino, suggestivo balcone panoramico sulle colline lucchesi. Raggiungeremo la cima con una breve escursione a piedi su strada forestale nel bosco. Orario 20.00 / 23.00. Per info e iscrizioni telefonare al 333.5399917