Vizzini (M5S): "Trend di aumento Tari fuori controllo. Comuni toscani impongono costi eccessivi"

giovedì, 26 luglio 2018, 12:41

"Non è più possibile seguire il trend degli ultimi anni nell'aumento della TARI. I rifiuti diminuiscono ma la tassa a livello nazionale è lievitata del 70 per cento nell'arco di sette anni". E' quanto afferma Gloria Vizzini, portavoce del M5S alla Camera dei Deputati, membro della commissione Lavoro, commentando i dati Confcommercio sul costo della gestione dei rifiuti.



"E' necessario - afferma - avviare una fase di analisi puntuale dei reali fabbisogni della comunità e dei costi standard di cui il comune si deve fare carico per la gestione dei rifiuti. Quello che è certo però è che ad esempio Lucca, la mia città, ha costi molto alti e si discosta ampiamente dalle medie nazionali, pur rimanendo all'interno di una situazione, quella dei comuni toscani, che non brilla. Da questo punto di vista quasi tutte le realtà comunali della Regione presentano costi della gestione dei rifiuti eccessivi. E' evidente come, in questa situazione, a perderci siano le imprese e le attività commerciali toscane. L'Europa va verso una rimodulazione di queste imposte per cui chi più inquina più paga; questa è l'impostazione corretta che andrebbe a premiare le comunità che più si fanno carico dell'onere della raccolta differenziata e del riciclo".