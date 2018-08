A Capannori un incontro sugli assi viari

Altre notizie brevi

martedì, 28 agosto 2018, 13:31

Da ieri, lunedì 27 agosto, fino al 27 ottobre 2018 è aperto il bando comunale per ottenere contributi economici per lo smaltimento dell'amianto presente nelle abitazioni e nelle relative pertinenze. Il contributo sarà riconosciuto nella misura del 60% (al netto dell'iva) delle spese previste per la rimozione e smaltimento fino...

martedì, 28 agosto 2018, 10:59

Anche quest'anno la stagione venatoria scatterà in anticipo: sono state infatti stabilite due giornate di preapertura, sabato 1 e domenica 2 settembre. La delibera che definisce orari, specie cacciabili e condizioni della preapertura è stata approvata dalla giunta regionale, nella sua ultima seduta, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e alla...

martedì, 28 agosto 2018, 10:05

La Fraternita di Misericordia di Marlia ha avuto due progetti approvati per il servizio civile universale per un totale di 12 posti disponibili. Il primo progetto "SOS VITA" riguarda il servizio di intervento sanitario svolto in convenzione con la ASL con otto posti, mentre il progetto "RSA Restiamo Sempre Attivi"...

lunedì, 27 agosto 2018, 21:31

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni sui massimi sistemi inviateci da Panchieri Roberto, segretario del Circolo Pd del Centro Storico aggiungendo che non ne condividiamo nemmeno una virgola:

lunedì, 27 agosto 2018, 16:24

Sono 238 le famiglie capannoresi beneficiarie del saldo del contributo in conto affitto. Dopo l'acconto dello scorso febbraio, proprio in questi giorni sui conti correnti degli interessati è arrivata la seconda e ultima parte del sostegno economico per il pagamento della locazione dell'abitazione.

lunedì, 27 agosto 2018, 15:31

L'UICI (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti) di Lucca fa presente che, dopo la pubblicazione dei bandi nazionali “Giovani 2018”, sono disponibili presso l'associazione quattro posti per il servizio civile. Possono partecipare alla selezione, per prendere parte a questo progetto dal titolo “Il mondo visto insieme: i tuoi occhi nei miei,...

lunedì, 27 agosto 2018, 15:15

Il Comune di Porcari ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo di "istruttore amministrativo" categoria giuridica C1, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.

lunedì, 27 agosto 2018, 11:46

Alla Misericordia di Macinaia e San Giusto sono disponibili 15 posti per il servizio civile universale rivolto ai giovani da 18 a 28 anni. I progetti finanziati sono tre ed alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di 433 euro. Domande entro le ore 18 del 28 Settembre 2018.

lunedì, 27 agosto 2018, 11:25

Ultima settimana di programmazione per la rassegna estiva cinematografica nel parco di Villa Bottini. Dopo il grande successo riscosso dalle prime visioni e dalle riproposte dei migliori film della stagione appena trascorsa, EstatecinemA si avvia alla conclusione della 37° edizione proponendo in esclusiva alcune prime visioni.

lunedì, 27 agosto 2018, 08:41

Domenico Capezzoli, referente dell'Italia dei Valori della provincia di Lucca, interviene sul tema dell'immigrazione e chiede le dimissioni del ministro Matteo Salvini."Che ci sia un problema - scrive - per quanto riguarda la questione immigrati, credo che sia alla luce del sole.