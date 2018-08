A Ruota iniziativa in occasione del 74° anniversario di don Aldo Mei

Altre notizie brevi

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, prende di mira l'opposizione del comune ed invita ad un "senso di responsabilità"."Ho letto con un certo stupore - esordisce - la presa di posizione comune (sic!) dei tre ex candidati a sindaco che oggi siedono sui banchi dell'opposizione.

Stasera domenica 5 agosto presso l'antica locanda Stefani a S.Lorenzo a Vaccoli si terrà la quinta edizione della sfilata di moda Giuly abbigliamento, boutique a S.Maria del Giudice, che da oltre trent'anni veste donne di ogni età. Le ragazze sfileranno in abiti da giorno, da sera e in costume.

"Riteniamo quantomai infelice ed inopportuna-afferma seccamente Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la scelta del comune di Capannori di presentare, nell'ambito di una rassegna, proprio il libro:" Matteo Salvini il ministro della paura" che verrà proposto al pubblico il 10 agosto." "Fra milioni di libri-prosegue il consigliere-...

Sabato 4 agosto nell'ambito della sagra della zuppa a S.Maria del Giudice si terrà Il grande evento "MM Passione danza". Si esibirà la scuola di ballo che già negli anni scorsi ha riscosso un grande successo.

Le famiglie utenti dei gestori toscani che si trovano in particolari situazioni socio-economiche disagiate possono usufruire, per i consumi idrici, di agevolazioni tariffarie.

«Con i tagli alle Forze dell’Ordine e le crescenti problematiche di sicurezza sul territorio, il ruolo delle Polizie municipali assume sempre più peso, per questo servono dotazioni adeguate e professionalità elevata, non possono più essere considerati solamente come i “bancomat dei Comuni”» ad affermarlo è Paolo Marcheschi, presidente del gruppo...

«Cambi il divano o il frigo di casa? Non sai se ti verrà ritirato quello vecchio, perché il ritiro ingombranti procede a singhiozzo. Vai in bagno? Occhio a non intasare i pozzetti perché ad oggi nessuno li spurga, non sapendo poi dove conferire il prelevato.

"Da Vorno andavo in Manifattura in bici: non duravo fatica: ero giovane, eh! E quando arrivavamo a volte al mattino prendevamo la Messa di fronte alla Manifattura..." La chiesa citata dalla sigaraia è senza dubbio Santa Caterina, che si trova in angolo con via del Crocifisso e di fronte allo...

Venerdi 3 agosto torna Lucc'a piedi, l'escursione in città alla scoperta degli angoli meno noti e della "natura nello spazio urbano" all'interno dell'arborato cerchio. A partire dalle 21.15 andremo a scoprire gli angoli verdi e un po di storia della città, passeggiando sulle mura e tra i vicoli dello spazio...

La copertura, messa a protezione del terreno del campo Balilla, in occasione del concerto di Roger Waters dal Summer Festival, sarà utilizzata anche per il Lucca Comics and Games.