All'UICI Lucca quattro posti disponibili per il servizio civile nazionale

Altre notizie brevi

lunedì, 27 agosto 2018, 21:31

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni sui massimi sistemi inviateci da Panchieri Roberto, segretario del Circolo Pd del Centro Storico aggiungendo che non ne condividiamo nemmeno una virgola:

lunedì, 27 agosto 2018, 16:24

Sono 238 le famiglie capannoresi beneficiarie del saldo del contributo in conto affitto. Dopo l'acconto dello scorso febbraio, proprio in questi giorni sui conti correnti degli interessati è arrivata la seconda e ultima parte del sostegno economico per il pagamento della locazione dell'abitazione.

lunedì, 27 agosto 2018, 15:15

Il Comune di Porcari ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo di "istruttore amministrativo" categoria giuridica C1, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.

lunedì, 27 agosto 2018, 11:46

Alla Misericordia di Macinaia e San Giusto sono disponibili 15 posti per il servizio civile universale rivolto ai giovani da 18 a 28 anni. I progetti finanziati sono tre ed alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di 433 euro. Domande entro le ore 18 del 28 Settembre 2018.

lunedì, 27 agosto 2018, 11:25

Ultima settimana di programmazione per la rassegna estiva cinematografica nel parco di Villa Bottini. Dopo il grande successo riscosso dalle prime visioni e dalle riproposte dei migliori film della stagione appena trascorsa, EstatecinemA si avvia alla conclusione della 37° edizione proponendo in esclusiva alcune prime visioni.

lunedì, 27 agosto 2018, 08:41

Domenico Capezzoli, referente dell'Italia dei Valori della provincia di Lucca, interviene sul tema dell'immigrazione e chiede le dimissioni del ministro Matteo Salvini."Che ci sia un problema - scrive - per quanto riguarda la questione immigrati, credo che sia alla luce del sole.

sabato, 25 agosto 2018, 19:34

La A.S. Lucchese Libertas comunica che le offerte speciali sugli abbonamenti saranno valide anche durante la prossima settimana, da lunedì 27 fino a venerdì 31 agosto compresi. La biglietteria sotto la tribuna coperta dello stadio Porta Elisa, osserverà pertanto i seguenti orari:- lunedì 27 agosto: 17 - 19.30- martedì 28...

sabato, 25 agosto 2018, 12:51

Proseguono i lavori di risanamento della rete fognaria nel centro di Capannori eseguiti da Acque Spa. Come programmato, da lunedì 27 agosto per quattro giorni sarà chiusa al transito dei mezzi via Carlo Piaggia all'altezza del bar Forino, incrocio via dei Babbi. La viabilità alternativa sarà segnalata.

sabato, 25 agosto 2018, 10:40

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del PD, attacca il ministro Matteo Salvini sul tema dell'immigrazione in riferimento a quanto sta avvenendo nel porto di Catania."Ciò che sta avvenendo nel porto di Catania - esordisce - con il " sequestro" di fatto di alcune decine di migranti e degli...

venerdì, 24 agosto 2018, 21:33

In occasione dell'apertura del Luna Park, a seguito di una specifica richiesta della Questura, il sindaco ha emesso un'ordinanza che limita la vendita di alcol e di bevande e alimenti in contenitori rigidi.