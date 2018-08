Appalti pulizie scuole, in Toscana 900 lavoratrici in stato d'agitazione

Altre notizie brevi

venerdì, 24 agosto 2018, 18:05

"Dal caso della nave "Diciotti" emerge in modo eclatante quanto il popolo italiano sia "stufo" del finto " buonismo" praticato con affermazioni con massimi sistemi da ciò che resta della Sinistra d'elite, burocrati, tecnocrati , attori , ballerine ,pseudo intellettuali e artisti".

venerdì, 24 agosto 2018, 14:28

Tutto pronto per due giornate all'insegna della stampa artistica insegnata ai bambini e, perché no, anche ai loro genitori.

venerdì, 24 agosto 2018, 12:54

Giovedì 30 agosto alle 18, presso il circolo Arci in via Santa Gemma Galgani, è fissato un incontro aperto ai commercianti e cittadini zona Est, per discutere con il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore Celestino Marchini.

giovedì, 23 agosto 2018, 12:40

Dal 1 settembre si modifica il servizio dell’ufficio anagrafe, che resterà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con una sostanziale novità: per venire incontro alle richieste dell’utenza nella giornata di martedì gli operatori effettueranno orario continuato dalle 8.30 alle 16.30.

mercoledì, 22 agosto 2018, 20:00

La Marchesa Bottini (interpretata da Maria Bruno) aprirà la sua splendida dimora e i suoi giardini ai turisti e alla cittadinanza per trascorrere un frizzante pomeriggio della Bella Epoque. I partecipanti, accolti dai musicisti e dallo staff in costume d’epoca, potranno visitare le sale affrescate della Villa ed ammirare la...

mercoledì, 22 agosto 2018, 19:59

Sono definite stabili e in miglioramento le condizioni di salute del bambino francese precipitato ieri dalle Mura di Lucca mentre viaggiava in bicicletta sul baluardo San Regolo. Lo si apprende da fonti dell'ospedale Meyer di Firenze, dove il minore era stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso. Il bambino era caduto nella cannoniera.

mercoledì, 22 agosto 2018, 19:59

Il borgo di Montecarlo, in lucchesia, offrirà lo scenario per la quinta tappa di ‘Un'altra Estate', l'iniziativa della Regione Toscana realizzata con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, FEISCT per valorizzare la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici...

mercoledì, 22 agosto 2018, 17:10

Sabato 25 e domenica 26 agosto al Centro Culturale Le Macine in via del Molino a Colle di Compito è in programma la "Festa per i bambini del Rwanda". In programma ci sono mostre sull'emigrazione, presentazione di libri, musica, teatro, giochi per bambini e tombola.

mercoledì, 22 agosto 2018, 15:41

Anche a Capannori i giovani di età compresa fra 18 e 28 anni possono compiere l'esperienza di diventare operatori volontari del servizio civile universale. Sono 29 i posti disponibili nelle scuole e nelle biblioteche del territorio grazie al bando 2018 promosso dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) in collaborazione...

mercoledì, 22 agosto 2018, 09:57

Il titolo è "Vox populi - Per una pedagogia del bene e un rimedio al rancore": così la tradizionale Summer School promossa sulle colline lucchesi dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione (Fvp) mette sotto la lente i temi più caldi del dibattito contemporaneo,...