Asfalti natura in piazza Bernardini e del Collegio: ecco le limitazioni al traffico

Altre notizie brevi

venerdì, 31 agosto 2018, 15:59

Fino a mercoledì 5 settembre compreso il ricevimento settimanale libero da parte del sindaco di Capannori Luca Menesini è sospeso. Dal 12 settembre riprenderà regolarmente il mercoledì a partire dalle ore 9.30 alle ore 12.30. E' inoltre possibile fissare un appuntamento con il primo cittadini telefonando alla segreteria numero 0583428211.

venerdì, 31 agosto 2018, 15:36

Preoccupazione nei pubblici esercizi della provincia per la richiesta d’avvio della procedura fallimentare per ”Qui! Group” da parte della Procura di Genova. Stiamo parlando di una delle principali società che emettono ticket restaurant e che quindi ha molti debiti in sospeso con bar e ristoranti con i quali avevano la...

venerdì, 31 agosto 2018, 14:33

Va in pensione dal 1° settembre 2018 Raffaele Domenici, direttore della Pediatria di Lucca e responsabile del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest

venerdì, 31 agosto 2018, 12:12

È trascorso un anno dal tragico incidente accaduto durante l'allestimento della luminara di Santa Croce su un lato di Palazzo Pretorio, dove persero la vita due operai: Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini.Si ricorda che domani, sabato 1 settembre alle ore 9.00 nella Sala dell'Oro della Camera di Commercio in corte...

venerdì, 31 agosto 2018, 10:40

E' operativo il bando giovani 2018, del Servizio Civile Universale. Alla Misericordia Santa Gemma Galgani sono stati approvati tre progetti:

giovedì, 30 agosto 2018, 18:31

La A.S. Lucchese Libertas incontrerà il Ponsacco F.C., formazione di Serie D, in un test amichevole che andrà in scena sabato 8 settembre alle ore 18 presso lo Stadio Comunale di Ponsacco.

giovedì, 30 agosto 2018, 16:08

Porta dei vettori, nel centro storico di Altopascio, chiusa per problemi strutturali: il transito dei veicoli di residenti e fornitori e dei pedoni sarà consentito solo da via della Torre. La decisione è scaturita in seguito a una serie di verifiche sulla staticità della Porta.

giovedì, 30 agosto 2018, 15:27

A partire da sabato primo settembre saranno regolarmente in pagamento le pensioni in tutti gli uffici postali della provincia di Lucca.

giovedì, 30 agosto 2018, 09:47

Si sta svolgendo in questi giorni a Firenze la 20esima edizione del Congresso Mondiale della International Ergonomics Association (http://iea2018.org/), a cui partecipano oltre 1.600 ricercatori e professionisti provenienti da più di 70 Paesi. Il tema principale del Congresso è la creatività nella pratica, intesa sia come atto creativo alla base...

giovedì, 30 agosto 2018, 09:18

Oggi (30 agosto) alle 18, presso il Circolo Arci in via Santa Gemma Galgani, riunione dei commercianti e abitanti zona Est della città. Alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini e dell'assessore Celestino Marchini.