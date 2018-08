Attraversamenti pedonali, Marchi (Energia per l'Italia): "La sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità per l’amministrazione comunale di Lucca"

Altre notizie brevi

venerdì, 17 agosto 2018, 16:22

Capannori sempre più città che stimola e favorisce la creatività delle ragazze e dei ragazzi. Dal 20 agosto al 19 settembre al Centro Giovani in via del Marginone a Santa Margherita si svolgerà infatti un laboratorio gratuito di dj.

venerdì, 17 agosto 2018, 15:45

Il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” assegna al basso baritono Francesco Lombardi la XX Targa d’argento “Luciana Pardini”. Il riconoscimento è consegnato annualmente a giovani talenti che si siano rivelati emergenti nel campo della musica classica e lirica.

venerdì, 17 agosto 2018, 12:29

Fiom Cgil interviene per esprimere la propria solidarietà ai lavoratori di Snaitech in sciopero e chiama in causa il governo."Vogliamo innanzitutto esprimere la solidarietà - commenta il sindacato - alle lavoratrici e ai lavoratori di Snaitech del settore commercio per la riuscita adesione allo sciopero, unitariamente proclamato dalle organizzazioni sindacali...

venerdì, 17 agosto 2018, 09:03

Felice Marra, di 3Generazioni - Unione Generazionale per il Progresso, interviene dopo i drammatici fatti di Genova per sensibilizzare sul tema della sicurezza delle strade e dei ponti in Italia."La drammatica vicenda del crollo del Ponte Morandi di Genova - esordisce - deve risvegliare le coscienze dei cittadini sui pericoli...

giovedì, 16 agosto 2018, 20:12

Sinistra con Tambellini ha rinviato la mobilitazione in programma oggi a San Concordio, per illustrare i contenuti del famigerato emendamento al decreto Milleproroghe: quello cioè che, al Senato, ha visto in un colpo volatilizzare i milioni di euro giù stanziati per la riqualificazione dei quartieri lucchesi, come di altre 95...

giovedì, 16 agosto 2018, 15:23

Il Museo Via Francigena Entry Point organizza due visite guidate, alle ore 21 e 22, al Complesso monumentale e al museo, ingresso 2 euro.

giovedì, 16 agosto 2018, 12:31

Domenica 19 agosto Officina Natura salirà sulla montagna più alta della Toscana e terza cima dell'Appennino Settentrionale, il Monte Prado con i suoi 2054 m. Percorrendo un tratto del sentiero GEA, la grande escursione appenninica, sarà possibile godere di eccezionali panorami su Emilia e Toscana: l'Abetina Reale, il parco dell'Orecchiella,...

giovedì, 16 agosto 2018, 12:02

La Regione mette a disposizione degli enti del terzo settore 200.000 euro per progetti di raccolta e redistribuzione di generi alimentari, con il duplice scopo di evitare sprechi e andare incontro all'emergenza della povertà alimentare. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi...

giovedì, 16 agosto 2018, 11:41

Saranno in distribuzione da martedì 21 agosto all’Urp di via del Moro, i tesserini di caccia validi per la stagione venatoria 2018/19. Il tesserino autorizza l'attività di caccia per una stagione e va rinnovato annualmente. Il rilascio avverrà, dopo la verifica di tutta la documentazione necessaria, all’Ufficio per le Relazioni...

mercoledì, 15 agosto 2018, 13:16

Il referente provinciale dell'Idv di Lucca Domenico Capezzoli interviene in merito al sistema fiscale italiano. "Le tasse - dichiara - colpiscono i redditi lordi, invece della capacità contributiva di cui al primo coma dell'articolo 53 della Costituzione.