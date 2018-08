Capannori: contributi per l'affitto, in pagamento il saldo 2017

lunedì, 27 agosto 2018, 16:24

Sono 238 le famiglie capannoresi beneficiarie del saldo del contributo in conto affitto. Dopo l'acconto dello scorso febbraio, proprio in questi giorni sui conti correnti degli interessati è arrivata la seconda e ultima parte del sostegno economico per il pagamento della locazione dell'abitazione.



L'ammontare del contributo, che riguarda il bando 2017, ha visto affiancare le risorse del Comune, pari a 127 mila euro, a quelle della Regione Toscana. Si tratta di una cifra superiore rispetto a quella del bando 2016 quando l'Ente di piazza Aldo Moro mise a disposizione 100 mila euro.



"Pagare l'affitto di casa può essere un problema per i cittadini più in difficoltà economica, specie se hanno figli o altri familiari a carico - commenta l'assessore alle politiche per la casa, Francesco Cecchetti -. Ecco perché questo contributo rappresenta un sostegno particolarmente rilevante. L'attenzione da parte nostra sulle tematiche della casa è alta; proprio per questo motivo ogni anno, oltre alla risorse di provenienza regionale, stanziamo cospicue somme per rafforzare l'efficacia di questi contributi".



Il bando 2017 dei contributi era rivolto a cittadini con il valore ISE ricadente nella cosiddetta "fascia A" ovvero uguale o inferiore a 13.094,14 euro ed incidenza del canone sul valore Ise non inferiore al 14%. Per accedervi era necessario possedere determinati requisiti, tra cui essere residenti nel Comune di Capannori, essere titolari di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo e non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I cittadini inoltre hanno dovuto presentare la certificazione Ise/Isee e nella domanda devono espressamente dichiarare il numero di persone ultrasessantacinquenni, disabili e minori che fanno parte del nucleo familiare. Inoltre non dovevano avere diritti di proprietà.